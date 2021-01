Covid-19 : "Les jeunes sont privés de tout ce qui permet d'évacuer le stress"

Selon un sondage Odoxa-Backbone consulting pour France Bleu, franceinfo et Le Figaro publié mardi, huit jeunes sur dix estiment subir des "préjudices importants" en raison de la crise. Des difficultés qui parfois se transforment en souffrance psychologique chez les 15-30 ans, et plus particulièrement chez les étudiants.

Toujours selon cette même étude, plus du tiers des moins de 30 ans a déjà consulté pour des question psychologiques depuis le début de la crise sanitaire ou envisage de le faire. A l'occasion de la journée spéciale "Avoir 20 ans en 2021" qui se tient ce mercredi sur France Bleu, Olivier Pelissolo, psychiatre et chef deservice à l’Hôpital Henri-Mondor de Créteil, répond à nos questions sur la santé mentale des jeunes.

France Bleu : selon ce sondage, plus d'un tiers des moins de 30 ans disent avoir consulté pour des questions psychologiques, le constatez-vous au quotidien ?

Docteur Olivier Pelissolo : Il y a clairement une augmentation de la demande d’aide. On voit plus de jeunes et on voit aussi beaucoup de gens que nous suivions déjà, qui sont encore plus en difficulté. C'est une situation que l'on constate partout en France. Nous voyons des étudiants qui souffrent d'anxiété, de dépression, parfois des deux ou de pathologies encore plus graves comme des troubles mentaux. Mais nous avons une véritable difficulté en France à proposer des lieux de consultation, ils ne sont pas assez nombreux.

Que se passe-t-il dans le cerveau des jeunes ? Comment la situation actuelle agit-elle sur leur mental ?

Le point de départ, c’est le stress. Le fait de ressentir une pression dans son environnement de vie, à laquelle il faut s’adapter. Comme par exemple, devoir continuer ses études, travailler pour les financer ou justement trouver du travail. En raison des confinements, du couvre-feu, des facs qui sont fermées, il y a une contradiction qui crée du stress et une tension interne. En temps normal, on gère ce stress, on s'aménage des moments de plaisir pour l'évacuer ou l'oublier.

Mais dans la situation actuelle, le stress est continu. Notamment parce que les jeunes sont privés de tout ce qui permet d'évacuer ce stress : les sorties, les relations sociales, le sport, etc. Certains jeunes arrivent à s'adapter, ils ont trouvé des solutions. Ils sont dans des conditions sociales favorables, ont une famille proche, des moyens matériels, des perspectives. Mais il y a tous ceux qui n'ont pas ces conditions et sont donc plus fragiles sur le plan psychologique. Alors, dans les moments de stress, ils craquent.

Vous parlez d'anxiété, de dépression. Quelles sont les différences ?

L'anxiété, c'est le fait d'angoisser pour l'avenir. Il ne s'agit pas de l'inquiétude normale, mais d'une angoisse continue, maladive. Le jeune n'arrive pas à se sortir de ses questionnements. Cela peut causer des maux de ventre au réveil, des troubles de sommeil la nuit.

La dépression est proche de l'angoisse, mais il y a en plus une notion de désespoir. On est convaincu qu'il n'y a pas d'avenir. La personne ressent une tristesse, une douleur morale très forte. Ce qui cause des dérèglements, comme la perte d'appétit, du sentiment de plaisir ou de motivation. Un mal-être qui dure du matin au soir, de manière constante. Nous estimons que ces signaux doivent alerter lorsqu'ils durent plus de 15 jours. Et en ce moment, il y a une augmentation de ces symptômes chez les jeunes. Nous avons réalisé une étude qui montre qu'ils sont 20% à souffrir actuellement d'anxiété et/ou de dépression.

Afin d'aider les jeunes ou leurs proches à agir, quels signaux doivent alerter sur un risque de santé mentale ? Et comment les prévenir ?

Parfois, nous pouvons nous apercevoir des choses par nous-mêmes et parfois, c'est dur. Avoir des coups de mou de temps en temps, c'est normal. Mais quand ça devient long, qu'on ne dort pas plusieurs nuits de suite, il faut s'alerter et demander de l'aide car c'est très dur de s'en sortir seul.

C'est là que le rôle des proches est important, ils vont s'apercevoir quand une personne change, n'est plus la même. Evidemment les contacts sont plus compliqués à établir à cause de la situation sanitaire.

Il est donc primordial de préserver le lien social, d'essayer de le renforcer par tous les moyens, le numérique, le téléphone. Ne pas se dire qu'on attend, qu'on verra plus tard pour se parler. Il faut également essayer de multiplier le nombre de personnes différentes avec qui on va communiquer.

Il est important d'essayer de se rapprocher le plus possible des choses qui nous font du bien : maintien de l’activité physique, la lecture, les films, etc. Il faut penser à se faire du bien, même si on a beaucoup de travail. Il faut aussi penser à bien dormir, s'obliger à avoir des horaires fixes. Et si tout ça ne suffit pas, il faut aller voir un spécialiste. A commencer par son médecin traitant si on se sent en confiance avec lui.

Ensuite, il faut évidemment se tourner vers les spécialistes, on peut se faire aider en s'adressant à sa fac, à sa ville. Il ya des dispositifs d'aide qui existent, comme la généralisation de la téléconsultation par exemple. Plus on est pris en charge tôt, mieux c’est.

A propos des jeunes, nous entendons parler d'une "génération sacrifiée", qui mettra du temps à s'en remettre. Vous craignez que la situation sanitaire ait des répercussions à long terme ?

Il y a un crainte que la souffrance actuelle des jeunes s'installe durablement. Il faut en avoir conscience et tout faire pour que ce n’arrive pas. Les jeunes gobergent depuis des mois sur le fait qu'ils n'auront pas d'avenir, cela peut laisser des traces dans la mémoire traumatique. Ils n'arrivent pas à voir le bout du tunnel, se disent qu'il ne trouveront pas de travail, etc. C’est un âge où d’habitude, on construit sa confiance en soi. On sait que jusqu’à 25 ans le cerveau continue de se développer, c’est une période très importante.

Ce qu'on peut aussi craindre sur le long terme, ce sont les mauvaises habitudes que les jeunes peuvent prendre en ce moment. Les drogues toxiques, l'alcool, le cannabis, etc. On sait que c’est une dérive qui peut arriver quand on est en souffrance, et il est parfois difficile de revenir en arrière. Il y a aussi ceux qui vont s'isoler, se couper du monde. Pour eux, ce sera encore plus dur de reprendre une vie normale. Chez certains jeunes, ceux qui sont plus inhibés, la situation actuelle peut d'ailleurs les rassurer. Mais je crains que ce soit très dur quand il faudra reconstruire des liens sociaux.

D'un point de vue politique, que pensez-vous qu'il soit urgent de faire ?

La situation est claire pour tout le monde, il est trop compliqué d'être pris en charge par un psychologue ou un psychiatre. Et nous n'avons pas de solutions immédiates pour augmenter le nombre de psychiatres puisqu'il faut 10 ans pour en former un. Le problème, c'est la répartition de l'accès au soin sur le territoire.

La solution pourrait venir des psychologues, qui sont très nombreux en France. Mais le problème est qu'ils ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale et cela coûte un certain prix. Les jeunes n'en ont pas forcément les moyens. Je crois donc qu'il faudrait permettre le remboursement de certaines psychothérapies. Cela représente un coût pour l'Etat mais il faut le voir comme un investissement pour l'avenir. Plus on peut agir vite et en amont sur la santé mentale, plus c'est rentable. Cela évite des coûts bien plus importants par la suite, comme les traitements lourds.

Les jeunes seront les derniers vaccinés selon la stratégie décidée par le gouvernement, ne faudrait-il pas envisager l'inverse, et les vacciner en priorité pour qu'ils retrouvent le plus rapidement possible une vie normale ?

La priorité du gouvernement, et on le comprend, c'est de protéger les personnes qui risquent de mourir du coronavirus. Les jeunes, dans l'immense majorité, ne le risquent pas. Donc c'est difficile.

Mais il faudra peut-être faire le choix pour la prochaine phase de vaccination, soit on vaccine tous les adultes en même temps, soit on donne la priorité aux jeunes parce qu’il faut rattraper le temps perdu. Mais malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite. Il faut d’abord sauver les gens en Ehpad, les personnes fragiles.

Des conseils et des services de soutien pour les étudiants sont recensés par académie à cette adresse : www.soutien-etudiant.info/services-soutien