Les jeux d'eau rouverts dans un parc de Toulouse après une suspicion d'infections

Au parc de la Reynerie, depuis trois semaines, il y a un espace aquatique pensé pour les enfants, avec des fontaines en jets qui dessinent un tunnel. Firas, 6 ans, passe et repasse dessous : "C'est rigolo car ça fait des guilis !" Depuis son ouverture, le 12 juillet dernier, l'attraction est populaire chez les enfants. Mais après s'y être baignés, certains ont contracté une infection.

Le système de filtrage était tombé en panne

Hichem surveille ses deux fils venus jouer dans les fontaines. Il a entendu parler de ces possibles contaminations, mais il continue de venir, lui qui n'habite pas loin. Il se montre néanmoins vigilant. "Mes garçons ne sont pas tombés malades, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de microbe dans les bassins, déclare-t-il avant d'interpeller son plus jeune enfant : "Tu as mis de l'eau dans ta bouche ? Recrache-la !" Quelques mètres plus loin, Mohammed inspecte l'eau avec une moue perplexe : "J'ai demandé au monsieur de la mairie qui surveille le bassin si l'eau était salubre, il m'a dit qu'elle était filtrée, mais il avait l'air de douter. Comme il s'agit d'un circuit fermé, je me méfie". Pour son fils, le verdict tombe : baignade interdite !

La mairie de Toulouse a fermé les jeux d'eau le lundi 24 juillet et pendant 8 jours. Elle explique que le système de filtrage était tombé en panne, ce qui a provoqué l'apparition d'algues vertes. "Trois personnes nous ont appelés pour signaler leur présence dans les bassins qui ont été fermés le jour-même" précise-t-elle. Le site a été entièrement vidangé, nettoyé et désinfecté. Des analyses sont en cours pour infirmer ou confirmer la responsabilité des jeux d'eau dans la contamination des enfants malades. La mairie prévoit de réaliser des analyses chaque semaine, en plus des contrôles effectués trois fois par semaine. L'ARS n'a pas eu de signalement concernant cette situation, et le CHU de Purpan n'a pas constaté de contaminations groupées d'enfants.