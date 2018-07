Strasbourg, France

De plus en plus de jeunes kinés délaissent l'hôpital public pour le secteur privé. Pour inverser la dynamique, il faut rendre la profession plus attractive dans le secteur public. C'est en tous cas ce que demandaient jeudi des dizaines de kinés des hôpitaux strasbourgeois.

Les kinés font cinq ans d'étude mais ne sont reconnus que comme Bac +3 par le ministère de la santé. Ils commencent leur carrière à environ 1500 euros net par mois. Cela poussent de plus en plus de jeunes kinés à aller voir dans le privé. Pour ceux qui restent dans le public, c'est de plus en plus difficile car les effectifs sont toujours plus maigres.

A la rentrée, il y a aura une baisse de 30% du nombre de kinés à l'hôpital civil de Strasbourg. Ils ne seront plus que 20 pour environ 900 lits ce qui les contraint à prendre en charge environ 40 patients par jour.

Les hôpitaux n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour essayer de retenir les jeunes kinés. Les grilles salariales sont fixées par le ministère de la santé.