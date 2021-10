Les kinés normands craignent un retour en force de la bronchiolite cet hiver

La bronchiolite reprend ses quartiers d'hiver dans la région. La maladie touche tout particulièrement les enfants de moins de 2 ans, notamment les nourrissons. Et après 2 années de quasi absence, elle fait son retour par le Nord de la France, désormais aux portes de la Normandie.

Les kinésithérapeutes se tiennent prêts à la prise en charge des nourrissons en Normandie avec le retour de la bronchiolite, cette maladie qui encombre les bronches des enfants de moins de deux ans, et oblige dans certains cas à la pratique d'actes de désencombrement pour aider ces enfants à respirer et éviter le développement d'une forme grave de la maladie.

La bronchiolite absente pendant la "période covid"

Contrairement à l'an dernier, les kinésithérapeutes s'attendent à une saison hivernale perturbée par la bronchiolite. A l'époque, en pleine pandémie liée au covid-19, le port du masque, l'application des gestes barrière, mais aussi la fermeture des structures d'accueil collectif comme les crèches avaient eu un effet spectaculaire sur la baisse des épidémies, dont celle de la bronchiolite : le virus ne s'est pas propagé. Conséquence positive, les kinésithérapeutes du réseau bronchiolite normand ont enregistré une baisse de 87% des interventions pour des actes de désencombrement des bronches.

Des organismes plus fragiles face aux virus

Mais toute médaille à son revers. L'absence d'épidémie l'an dernier n'a pas permis de stimuler les défenses immunitaires des tous petits. Leurs organismes sont plus fragiles. Ils sont donc plus exposés aujourd'hui à attraper la maladie à l'heure où l'on reprend des libertés avec les gestes barrière. Le réseau bronchiolite normand estime ainsi que 30% des moins de 2 ans pourraient être touchés cette année. Mais il se veut rassurant : seuls 3 à 4% de ces malades développeront une forme grave.

Et pour l'éviter, le réseau bronchiolite normand remet en place à partir du 23 octobre, un système de garde les week-end et jours fériés de 8 heures à 19 heures. Un système qui sera opérationnel jusqu'au 27 mars 2022, via le 02 35 71 70 82.