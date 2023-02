Les kinés réclament une meilleure revalorisation de leur consultation

Après un an de bras de fer entre les syndicats et la CNAM, les kinésithérapeutes ont obtenu en décembre 1.93 euros de revalorisation pour leur consultation, bloquée à 16.13 depuis 2012.

ⓘ Publicité

Un tarif largement inférieur à nos voisins Européens, pour la rééducation du râchis par exemple en Belgique c'est 23 euros, 28 en Allemagne et même 55 en Angleterre.

2 syndicats sur 3 ont rejeté cet avenant, mais la CNAM n'a pas donné de nouvelles dates de négociations c'est donc ce que réclame les kinésithérapeutes.

Une baisse du pouvoir d'achat continu depuis 15 ans

Selon le syndicat Alizé Kiné, celui de Delphine Paul installée à Villers-Pol (Nord) avec l'inflation et l'absence de revalorisation le pouvoir d'achat a baissé de 24% en 15 ans

"On est obligé de travailler plus pour maintenir notre niveau de vie, faire des heures à n'en plus finir chaque semaine !"

loading

La kiné dénonce aussi des frais de déplacements insuffisants notamment en zone rurale comme chez elle dans l'Avesnois entre 2.5 et 4 euros selon les actes. Delphine Paul assure que certains de ses confrères ont arrêté de faire des visites à domicile

"Les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer ne seront plus soignées non plus"

La professionnelle rappelle aussi que de nombreux étudiants sont obligés de contracter des prêts étudiants pour payer leur école à 5000 euros l'année par exemple à Lille.

"Ça va baisser la qualité des soins"

Céline Allard kiné à Villers-Pol réclame une meilleure revalorisation de ses consultations © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Plus loin dans le village Céline Allard avec son tee-shirt, "kiné en voie de disparition" fait le même constat et elle craint aussi "une médecine à 2 vitesses" avec certains professionnels qui pourraient être tentés de privilégier les actes les plus rémunérateurs, ou pas forcément remboursés par la sécu pour rentrer dans leurs frais, "Ça va augmenter encore plus la difficulté d'accès aux soins".

Selon elles certains vont prendre plusieurs patients en même temps pour "réussir à payer leurs charges".

"Ce ne seront plus des soins personnalisés, mais des soins qui seront de plus en plus d'usine, ça va baisser la qualité des soins, c'est certain"

loading

Une consultation à au moins 20 euros

Delphine Paul assure que les kinés font faire de grosses économies à la Sécu. Grâce à leurs consultations, il y a moins "d'hospitalisations, on évite des arrêts de travail, la prise de médicaments, parfois aussi des examens médicaux très coûteux".

A l'appel de leurs syndicats respectifs, les deux femmes ont décidé de faire une sorte de grève de l'informatique, et donc ne plus passer la carte vitale mais revenir aux feuilles de soins papier et ne pas proposer le tiers payant pour mettre la pression sur la CNAM pour obtenir une revalorisation pour passer à au moins 20 euros.

Au niveau national la colère gronde plus de 11 000 professionnels ont rejoint le groupe Négociations Kiné tous concernés , et la pétition revalorisation kiné libérale a déjà recueilli plus de 52 000 signatures.