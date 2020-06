Coronavirus : le bilan amer de la crise sanitaire pour les kinés terrifortains

Les kinésithérapeutes du Territoire de Belfort sortent tout juste de trois mois de travail à flux tendu et leur profession a été l'une des plus touchées par le virus. Ils ont fait face à des pénuries et demandent désormais plus de reconnaissance pour leur profession.

2000 masques ont été offert ce jeudi par le conseil départemental du Territoire de Belfort à l'ordre des kinésithérapeutes local. Cette dotation va permettre d'équiper les 90 praticiens libéraux du département. Ce don rassure les kinés qui ont du faire face à d'importantes restrictions tout au long de la crise, tout en continuant leurs soins urgents.

Le président du conseil départemental, Florian Bouquet, a remis les 2000 masques offerts à Laurence Tessier Verdier, la président de l'ordre des kinés 90 © Maxppp - William Gay Costa

Dès le début de la crise, ils ont dû composer avec les pénuries. "En ce qui concerne les protections, type surchaussures ou charlottes, certaines ont été confectionnées pour quelques kinésithérapeutes par leur maman, révèle Laurence Tessier Verdier, la présidente de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes dans le territoire de Belfort. On a fait avec les moyens du bord un peu comme tout le monde."

Il en va de même pour les masques distribués au compte-goutte par l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) et dans les pharmacies. Les kinés étaient rationnés à 6 par semaine. Une dotation qui s'est révélée très insuffisante pour protéger les patients et les soignants: "J'ai été en contact avec beaucoup de confrères et de consœurs, qui me téléphonaient, qui étaient dans l'urgence pour aller faire des soins respiratoires par exemple. Je leur en ai donné mais c'était pour quelques masques, pas plus", déplore la présidente.

4 kinés libéraux contaminés dans le Territoire de Belfort

Selon une étude du GERES, 5% des kinés salariés en Bourgogne Franche Comté ont été infectés. Il y en a eu dans le Territoire de Belfort: "Nous avons quelques kinésithérapeutes salariés qui ont eu la COVID mais très peu, détaille Laurence Tessier Verdier. Chez les libéraux, là-aussi certains ont eu le coronavirus". Au total, ce sont quatre praticiens libéraux du Territoire qui ont été testés positifs.

Maintenant que la crise est passée, l'Ordre demande plus de reconnaissance et de sécurité. Laurence Tessier Verdier attend beaucoup du Ségur de la santé: "Les kinésithérapeutes ont eu un rôle central dans la prise en charge des patients. Ils ont été un acteur essentiel de la santé", conclut la praticienne. Dans l'éventualité d'une nouvelle vague, la présidente de l'ordre espère que les kinés du Territoire seront cette fois mieux équipés.