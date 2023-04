Les kinésithérapeutes du Loiret veulent rouvrir les négociations avec l'Assurance maladie

Les kinésithérapeutes du Loiret s'organisent pour demander une réouverture des négociations conventionnelles, conclues par "un échec" l'année dernière, rappelle Guillaume Rall, kinésithérapeute à Mareau-aux-Prés, est président national du SNMKR, un des syndicats de la profession. "La négociation conventionnelle, c'est un compromis, entre les contreparties faites par l'Assurance maladie et la profession. Il y a des enjeux de valorisation financière, qui n'apportaient pas une entière satisfaction."

ⓘ Publicité

Avec d'autres kinés du Loiret, représentant plusieurs syndicats, Guillaume Rall a rencontré ce jeudi 20 avril à Orléans la direction locale de la CPAM. S'ils ont la sensation d'avoir été écoutés, ils espèrent voir leur message remonter à la direction nationale, pour une réouverture des négociations conventionnelles. Les kinés veulent une prise en compte de l'inflation dans les valorisations financières mais ils demandent également une meilleure compréhension de leurs besoins quotidiens.

"On n'a pas de secrétaire parce qu'on ne peut pas se le permettre"

"Des contreparties proposées [par l'Assurance maladie ndlr] n'était pas forcément de nature à améliorer le quotidien des kinés" poursuit Guillaume Rall. "Si on nous demande de faire plus d'administratif, une revalorisation financière ne va pas permettre aux kinés d'accepter plus de contraintes." Les tâches administratives, Diana Petcu, du syndicat FFMKR, y consacre "deux soirées par semaine, jusqu'à 22 ou 23 heures" raconte la kiné orléanaise. "On n'a pas de secrétaire parce qu'on ne peut pas se le permettre."

Des kinés renoncent aussi aux soins à domicile faute de revalorisation suffisante notamment pour les frais d'essence. "Passer de 4 euros à 4,04 euros sur un déplacement, ce n'est pas ça qui va faire la différence sur le long terme" ironise Corentin Genin, qui exerce à Orléans. Quant à la revalorisation proposée lors des négociations de 2022, elle augmentait d'environ deux euros, étalés sur trois ans, l'acte de kinésithérapie le plus courant.