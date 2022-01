Les laboratoires alsaciens débordés par la ruée sur les tests : "On n'en voit pas le bout"

Dans la tente installée devant le laboratoire Bethesda Sleidan de Bio67, dans le quartier des Contades à Strasbourg, c'est Oscar, un étudiant en Staps, qui triture le coton tige dans le nez des patients. Il a réalisé jusqu’à 250 prélèvements par jour, au plus fort de la ruée sur les tests, pendant les vacances de Noël.

"Certains jours, les gens sont très tendus, ils ne sont pas très compréhensifs, raconte le jeune préleveur de 22 ans. Ils pensent qu'on est des machines et que le dossier est fait en trente secondes et le test aussi, alors que ça prend plus de temps. Ils n'y mettent pas toujours de la bonne volonté. C'est parfois éreintant, mais ça va, c'est une expérience à vivre".

Les techniciens travaillent jour et nuit pour analyser les tests

Mais les prélèvements et les files d'attente devant les labos, ce n’est que la partie visible de l’iceberg. Derrière, il y a des heures de travail pour analyser les tests PCR.

"L'analyse se passe sur des automates et prend plusieurs heures, explique Nathalie Guyomard, qui est médecin biologiste et gère ce laboratoire. Le plateau technique, l'endroit où arrivent tous les prélèvements réalisés, est actuellement submergé. Les responsables et les techniciens font des heures à rallonge et travaillent jour et nuit. On a décidé de ne plus cribler tous les prélèvements, on ne recherche plus les variants, parce que de toute façon, c'est principalement Omicron qui circule. C'est de l'adaptation au jour le jour et c'est de plus en plus compliqué."

Le covid, 50% de l'activité des labos

Les tests Covid représentent environ 50% de l’activité des 42 laboratoires bas-rhinois de Bio 67 (qui fait partie du groupe Oui Lab). Les équipes ont été renforcées pour faire face au raz de marée. Une centaine d'étudiants et d'aides soignants, travaillent actuellement aux côtés des 500 salariés habituels de Bio 67.

Malgré ses renforts, l'épuisement gagne les rangs des salariés, d'autant qu'eux aussi sont touchés par le virus. Et ça fait plus d'un an et demi que la ruée sur les tests a démarré. "Il y a un sentiment de lassitude, décrit Nathalie Guyomard. On n'en voit pas le bout. On comptait beaucoup sur la vaccination pour que tout ça se calme un peu. On a un taux de positivité qui a explosé depuis deux semaines. Et on n'a pas l'impression que ça va s'arrêter de si tôt".

Les personnels des laboratoires font aussi face à une agressivité de plus en plus importante, de la part des patients, qui veulent pour beaucoup être testés dans la minute.