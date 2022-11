Les laboratoires d'analyse médicale en grève dans le Nord Franche-Comté

Les laboratoires d'analyse médicale entament une grève de trois jours ce lundi. 80 à 90 % des laboratoires seront fermés en France. Les biologistes libéraux rejettent un volet du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) dans lequel il leur est demandé de réaliser des économies. Une manière, selon le gouvernement, de compenser les bénéfices réalisés par les laboratoires durant la crise Covid. Il souhaite une baisse des tarifs permettant d'économiser 280 millions d'euros en 2023, puis 322 millions par an jusqu'en 2026, soit une somme totale de 1,276 milliards.

Selon les biologistes, c'est absolument irréalisable. Le Sénat leur a d'ailleurs donné raison en votant un amendement au projet de loi qui prévoit uniquement une contribution exceptionnelle de 250 millions d'euros pour l'année prochaine. Selon Thomas Schmitz, le responsable des laboratoires Bioallan dans le Nord Franche-Comté, cette option est bien plus réaliste : "Nous sommes d'accord pour contribuer mais sur les tests Covid, de façon ponctuelle. Plus d'un milliard d'euros en quatre ans, c'est impossible. On devrait sûrement fermer des laboratoires et licencier. En plus dans une région comme la nôtre, ça aggraverait la désertification médicale".

Les laboratoires réaliseront quand même les analyses urgentes

Durant la grève, l'activité ne sera pas entièrement suspendue, les analyses urgentes seront quand même réalisées pour ne pas interrompre les traitements et les soins médicaux. Cela concerne principalement les examens de suivi de chimiothérapie ou les bilans préopératoires ou avant imagerie. Les demandes d'urgences réalisées par des médecins seront également traitées.

Les personnes ayant besoin d'analyses urgentes sont invitées à appeler les laboratoires. Ils vérifieront qu'elles remplissent bien les critères pour être prises en charge et les dirigeront vers un de leurs sites qui les accueillera mais restera fermé au reste du public.