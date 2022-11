Les laboratoires d'analyses médicales débutent une grève illimitée ce lundi

L'Alliance de la biologie médicale qui représente les grands groupes de laboratoires privés Biogroup, Cerba, Eurofins, Inovie et Synlab et le réseau des Biologistes indépendants (LBI) appellent à une grève illimitée à partir de ce lundi pour protester contre des baisses de tarifs imposés via le budget de la Sécurité sociale.

Le gouvernement a annoncé fin septembre 250 millions d'euros d'économies à réaliser de gré ou de force dans le secteur. Redoutant une baisse de tarifs pérenne, les biologistes libéraux ont d'abord proposé une "taxe exceptionnelle" du même montant, au titre des profits engrangés grâce aux tests Covid.

Faute d'accord, ils ont ensuite arrêté de transmettre les résultats de ces dépistages au fichier national SI-DEP, perturbant le suivi de l'épidémie pendant une semaine. Un boycott jugé "inconséquent" et "inadmissible" par le ministre de la Santé, François Braun, qui les a même accusés de "prendre en otage l'ensemble de la population".

"Excédent brut de trois milliards" d'euros

Reçus lundi soir à l'Assurance maladie, les biologistes en sont sortis en dénonçant une "folie austéritaire". Onze organisations regroupées au sein des Libéraux de santé, ainsi que les médecins de l'UFML soutiennent leur mouvement.

Mais l'exécutif campe sur sa position. "Je maintiens la cible, cela aboutira", a encore affirmé mardi le ministre de la Santé, estimant qu'"avec un excédent brut de trois milliards, ils peuvent faire un effort de 250 millions".

L'Assurance maladie "continue pour sa part à privilégier le dialogue" et "regrette profondément l'appel à la grève", jugeant ses propositions "pleinement soutenables pour le secteur de la biologie".

Les biologistes ont toutefois reçu cette semaine le renfort du Sénat lors de l'examen du projet de budget de la sécurité sociale. Epousant leur revendication, la Haute assemblée a voté un amendement transformant cette "baisse pérenne en contribution exceptionnelle de 250 millions d'euros en 2023". Une main tendue qui "rouvre la voie à une solution négociée", jugent les biologistes libéraux. Au gouvernement et à l'Assemblée nationale de "se saisir de cette opportunité", ont-ils argué.