Les laboratoires d'analyses médicales en grève pendant trois jours

Isère, France

C’est du jamais vu dans l’histoire de la biologie : 95% des laboratoires vont garder porte close jusqu’à jeudi. En cause, les 170 millions d’euros d’économies imposés par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) : « Cela fait dix ans qu’on nous demande de faire des économies. On a donc procédé à des restructurations mais là, on ne peut pas faire plus en terme de réorganisation », estime Richard Dany, biologiste et membre du comité exécutif des laboratoires Oriade Noviale en Isère.

Si ces baisses sont actées par le gouvernement dans le budget 2020, de nombreux laboratoires devront mettre la clé sous la porte : « On investit dans du matériel pour proposer des services de qualité. Il faudrait fermer donc fermer certains sites pour pouvoir garder le même niveau de qualité et de résultats », dénonce M. Dany.

Et cela aura forcément des conséquences pour les patients : « 4000 patients viennent faire des analyses chaque jour aux laboratoires Oriade Noviale en Isère. Si certains d’entre eux ferment, ils auront plus de kilomètres à faire pour faire leur prise de sang et cela n’est pas acceptable pour nous », conclu le biologiste. La profession espère rétablir la discussion avec le gouvernement pour aboutir à un compromis.