Les laboratoires de biologie médicale en grève pendant trois jours

Fougères, France

Les laboratoires de biologie médicale ferment leurs portes pendant trois jours du mardi 22 octobre à jeudi 24 octobre partout en France. Un mouvement de grève qui devrait rencontré un certain écho car en septembre une grève partielle avait déjà été suivie par 95% des biologistes. Dans beaucoup de structures, comme au laboratoire de biologie médicale de Fougères (Ille-et-Vilaine), seules les urgences seront assurées. Les personnels d'ailleurs ne sont pas en grève mais ce sont les biologistes qui participent à ce mouvement national.

Fortes inquiétudes

Pierre le Treut est biologiste et délégué général d'Armorys, le syndicat professionnel du grand-ouest. "Nous avons déjà fait de nombreuses économies depuis dix ans" explique-t-il lui qui est à la tête d'un laboratoire de 30 salariés à Fougères. "Nous avons déjà subi une pression tarifaire de l'ordre d'1 milliard d'euros sur le territoire national; celle qu'on nous demande de faire est intenable". Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, il est demandé plus de 200 millions d'euros d'économie à la biologie médicale. Les professionnels se sont d'ailleurs restructurés en mettant en place des plateaux techniques pour les analyses regroupant plusieurs laboratoires. "On veut savoir où veut aller le gouvernement car on risque de fermer des sites ou de de diminuer nos horaires d'ouverture" s'interroge Pierre le Treut pour un secteur qui emploie 48 000 salariés en France et ne représente que 1,8% des dépenses de la CPAM.

Pierre le Treut délégué général du syndicat professionnel Armorys © Radio France - Loïck Guellec

Soutien des patients

Une pétition en ligne a recueilli 300 000 signatures de patients. 500 000 personnes viennent quotidiennement dans les laboratoires de biologie médicale en France.