Les laboratoires de biologie médicale ferment leurs portes pour trois jours.

Si vous avez une prise de sang à faire prochainement, ne vous présentez pas au laboratoire d'analyses médicales ces trois prochains jours ! Une grande majorité des labo restent portes closes jusqu'à jeudi 24 octobre inclus.

Les biologistes dénoncent les 170 millions d'euros d'économie que la Caisse Nationale d'Assurance Maladie veut leur imposer pour l'an prochain. Elle veut baisser les tarifs de certains actes pratiqués par les laboratoires de biologie médicale, l'an prochain et geler les dépenses les deux années suivantes.

C'est la goutte d'eau, pour les syndicats qui rappellent que le secteur a déjà fait de gros efforts, ces dix dernières années : 1 milliard d'euros de baisse d'honoraires. Tout ça alors que la biologie médicale représente moins de 3% des dépenses de la Sécurité Sociale.

Les petits laboratoires menacés

Ça ne sera plus rentable pour les plus petites structures, qui ne survivront pas, assurent les organisations syndicales.

En France, les labo de biologie médicale emploient 50.000 salariés et accueillent, chaque jour, 500.000 personnes.

En Drôme Ardèche, cela représente au moins 500 emplois et 5.000 patients quotidiennement. Et ça partout sur le territoire, y compris dans les zones les plus reculées. "Ces mesures mettent en péril la biologie médicale de qualité et de proximité", expliquent les syndicats, qui rappellent que leur activité est incontournable : 70% des diagnostiques médicaux utilisent la biologie.

Et c'est bien pour montrer que les labo sont indispensables qu'ils resteront fermés trois jours plein. Les urgences des hôpitaux et cliniques et les prélèvements réalisés à domicile par les infirmières libérales seront tout de même traités. Les autres patients sont invités à se rendre à l'hôpital. "Ils y seront de toute façon contraints quand certains labo auront mis la clé sous la porte", résument certains biologistes.

Un premier mouvement de "grève" des labo avait été mené tous les après-midi, pendant une semaine, fin septembre. Sans faire plier l'assurance maladie. Les biologistes espèrent donc qu'une fermeture totale, pendant trois jours, portera ses fruits. Une nouvelle réunion est prévue ce jeudi 24 octobre.