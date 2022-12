"Les labos les moins rentables risquent de fermer" alerte un syndicat berruyer

On leur demande de faire des économies. Les laboratoires d'analyses médicales sont en grève depuis hier, jeudi 1er décembre, et jusqu'à demain, pour s'opposer au futur budget de la Sécurité Sociale. Un appel national largement suivi en Berry. Pour Francis Guinard, biologiste à Bourges et représentant régional du Syndicat national des biologistes, invité de France Bleu Berry ce vendredi, le risque à terme est de voir disparaître certains laboratoires.

Risque d'un désert médical pour les laboratoires en Berry

Comme à la mi-novembre , les laboratoires de toute la France se mobilisent contre les prévisions de budget : "Il était prévu une baisse de 250 millions pour l'année prochaine, explique Francis Guinard. Or, on a finalement appris que ce serait 287 millions la première année, puis 250 millions les trois années suivantes. On ne voit pas comment on va pouvoir gérer". Car les laboratoires, comme partout, subissent l'inflation, et voient leurs factures augmenter. Une réalité d'autant plus prégnante en zone rurale, puisqu'il faut se déplacer pour la collecte de prélèvement, ce qui coûte cher en carburant.

Le risque, à terme, est donc tout simplement une disparition de certains laboratoires les moins rentables selon le biologistes berruyer. "On va continuer à favoriser la concentration des laboratoires, puisqu'il faudra produire de plus en plus à moindre coût. Donc, il est bien évident que ces grosses structures ne vont pas continuer à maintenir certains sites ouverts et vont fatalement fermer les sites les moins rentables." Ce qui veut dire, à terme, un éloignement supplémentaire de la santé pour les Berrichons.

