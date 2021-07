Les Landes passent dans la dernière phase du déconfinement mais avec la prolongation de certaines mesures

Après une journée entière de flou, une semaine après la prolongation de la phase 3, la préfecture des Landes annonce finalement ce mercredi soir que le département entre dans la quatrième et dernière phase du déconfinement. Ainsi, les jauges dans les bars, les restaurants et les magasins sont supprimées.

La "stabilité" de la situation sanitaire "permet au département des Landes de passer dans la dernière étape d’allègement des restrictions, entrée en vigueur le 30 juin sur le territoire national", écrit la préfecture dans un communiqué. Le nombre de clusters "reste stable depuis le 30 juin avec sept clusters toujours sous surveillance dans le département". Le taux d’incidence "a oscillé autour de 50 cas pour 100 000 habitants (valeur basse à 48 et valeur haute à 57)" au cours des dix derniers jours.

Toutefois, la situation du département "reste atypique puisque le taux d’incidence est à un niveau supérieur au taux national (24,1), et au taux de Nouvelle-Aquitaine (19,8)". La préfecture évoque aussi la "proportion" du variant Delta dans les Landes pour justifier la prolongation de certaines mesures, par arrêté préfectoral. Le variant Delta est désormais présent "sur l’ensemble du département" et cette présence s’intensifie puisqu'il représente désormais 82% des tests criblés pour la semaine du 21 au 26 juin et 85% pour la semaine du 28 juin au 2 juillet. En revanche, les formes graves de Covid-19 restent modérées, puisqu'au 5 juillet, quatre personnes sont en service de réanimation, contre deux le 30 juin.

Ainsi la préfecture maintient, jusqu’au 21 juillet inclus :

L’interdiction des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public mettant en présence de manière simultanée plus de vingt personnes

L’interdiction des festivals de plein air et des évènements (spectacles, concerts…) avec du public debout et dans les établissements recevant du public

(spectacles, concerts…) avec du public debout et dans les établissements recevant du public La limite maximale de 5.000 personnes assises dans les établissements recevant du public

dans les établissements recevant du public L’obligation du port du masque élargis aux zones à forte densité dans les communes les plus touristiques (voir liste ci-dessous*)

élargis aux zones à forte densité dans les communes les plus touristiques (voir liste ci-dessous*) L’interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique et dans les espaces publics de plein air de certaines communes et interdiction également d’y diffuser de la musique amplifiée

Appel à se faire vacciner

"Toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées sont invitées à le faire dans les meilleurs délais", demandent la préfecture des Landes et l’ARS, auprès des centres de vaccination, des pharmacies, de leur médecin généraliste ou auprès d’un cabinet infirmier. Des opérations ponctuelles sont également mises en place : bus de vaccination, opérations spécifiques en entreprise. À ce jour, 60% des Landais ont reçu une première dose de vaccin, et 40 % ont un schéma vaccinal complet, mais la préfecture note le "faible niveau d’immunité collective de la région Nouvelle-Aquitaine comparativement à d’autres régions."

*Liste des communes à forte densité de personnes : Aureilhan – Azur – Bias – Biscarrosse – Capbreton – Dax – Gastes – Labenne – Léon – Linxe – Lit-et-Mixe – Messanges – Mézos – Mimizan – Moliets et Maâ – Mont-de-Marsan – Ondres – Parents en Born – Sainte-Eulalie-en-Born – Saint-Julien-en-Born – Saint-Paul-les-Dax – Saint-Pierre-du-Mont – Sanguinet – Seignosse – Soorts-Hossegor – Soustons – Tarnos – Vielle-Saint-Girons – Vieux-Boucau-les-Bains.