Les larmes de Zidane, parrain d'une maison pour les enfants en fin de vie à Istres

On le connaît secret, peu enclin à montrer ses émotions. Mais Zinédine Zidane est débordé par les larmes ce lundi matin, quand il prend la parole à Istres. Le champion du monde de football s'exprime en tant que parrain de La Maison du Point Rose, un site médicalisé destiné à accompagner les enfants en fin de vie, ainsi que leurs familles. Située sur le domaine de Conclué, la maison sera "un lieu de répit et de résilience pour les enfants et leurs familles".

"Je vais tout faire pour vous accompagner, vous avez choisi la bonne personne"

"Pour moi c'est dur", exprime Zinédine Zidane dans un sanglot, "car j'ai des enfants qui sont bien-portants et c'est compliqué pour moi. (...) Mais je suis fier d'être le parrain de votre projet et je vais tout faire pour vous accompagner, vous avez choisi la bonne personne". Un Zizou qui ne cache pas ses larmes, rappelant aussi à la tribune qu'il a perdu un frère, se souvenant alors de la douleur de ses parents.

L'association Le Point Rose , a été créée en 2015 par Nathalie Paoli, ancienne responsable du service presse de l'OM, endeuillée suite au décès de sa fille Carla-Marie, emportée à l'âge de neuf ans par une tumeur du tronc cérébral. La Maison du Point Rose accompagnera à Istres ces enfants malades en fin de vie et leurs familles, sur les 27 hectares du domaine de Conclué.

Le chantier de cette structure débutera fin 2023, avant d'accueillir les premières familles en 2025.

Pour contacter l'association Le Point Rose : lepointrose@yahoo.com

- Marceau Lan