Coronavirus : les lieux de vaccination se préparent à un afflux de patients à Pau

Suite aux annonces gouvernementales de ce jeudi 25 novembre sur l'ouverture de la dose de rappel contre le covid à tous les adultes, les demandes de rendez-vous pour la vaccination explosent. Dans les centres de vaccination et les pharmacies de l'agglomération paloise, les appels se multiplient.

La dose de rappel du vaccin anti covid est désormais ouverte à tous les adultes, comme annoncé ce jeudi 25 novembre par Olivier Véran, alors que la 5e vague épidémique continue de sévir. Tous ceux qui sont âgés de plus de 12 ans pourront prendre rendez-vous dès samedi pour se faire vacciner une troisième fois. Il faudra obligatoirement avoir cette dose de rappel pour conserver son pass sanitaire, sans quoi celui-ci sera désactivé après le 15 décembre pour les plus de 65 ans, et après le 15 janvier pour les autres.

Beaucoup d'appels dans les lieux de vaccination

Des annonces qui ont provoqué une vague de demandes de rendez-vous dans les centres de vaccination, chez les médecins généralistes, et dans les pharmacies. Le site doctolib a d'ailleurs rencontré des difficultés dans la journée de jeudi à la suite des annonces du gouvernement, en raison d'un trop grand nombre de connexions.

"Ça va se bousculer" reconnaît Marianne Parain, gérante de la pharmacie Pilar, à Billère. Dans son officine, le téléphone n'arrête pas de sonner, avec à l'autre bout du fil, des clients qui demandent une troisième injection. "Il y a une réelle crainte de perdre le pass, surtout au moment des fêtes, donc vraiment on sent un affolement des gens".

Le centre de vaccination de Pau double sa capacité

Au centre de vaccination de Pau, les patients avec déjà un rendez-vous calé sont bien contents d'avoir pris les devants. Public cible de personnes fragiles, âgées de plus de 65 ans ou soignants ont déjà, pour certains, eu un peu de mal à trouver un rendez-vous pour la fin de l'année, alors ils s'attendent à quelques embouteillages maintenant que le rappel est ouvert à tous. "Je me dis que j'ai choisi le bon moment, parce qu'après ça va être la cohue" souffle une patiente tout juste sortie de son rendez-vous de vaccination.

Le centre de vaccination de Pau, comme les autres, va devoir faire face à un afflux de patients, sachant que depuis la rentrée de septembre il avait réduit la voilure et déménagé pour un hall plus petit du Parc des Expositions. La mairie a annoncé ce jeudi soir qu'il allait doubler sa capacité pour pouvoir accueillir le public en demande de vaccin. A partir du lundi 29 novembre, il ouvrira 6 jours par semaine contre 3 jours actuellement, du lundi au vendredi, de 10h à 18h. Un calendrier qui permettra de délivrer 3 600 vaccins par semaine contre 1 500 par semaine actuellement.