Les livraisons de paracétamol en tension dans les pharmacies en Creuse

L'indispensable paracétamol pour les maux de tête du quotidien se fait rare. Pas de pénurie en Creuse, mais une tension sur les lignes de livraison auprès des pharmacies, qui en limitent la vente à deux boites maximum. La molécule, présente notamment dans le Doliprane et l'Efferalgan, est déjà en rupture de stock sous certaines formes.

Priorité aux ordonnances

"Le Doliprane 500 en gélule, je n'ai plus", constate Aurélien Charbonnier, pharmacien à Guéret, devant son ordinateur. A l'écran, le professionnel liste ainsi plusieurs formes de médicaments à base de paracétamol qui manquent à la pelle. On est loin de la pénurie, mais par précaution, il donne la priorité aux ordonnances, et sans indication du médecin, le pharmacien arbitre : "Si on voit que le client est vraiment pas bien, qu'il a une grosse fièvre, on peut éventuellement passer au-dessus de deux boites. Mais si ce n'est pas justifié, c'est juste pour faire des stocks, par peur de manquer, là on essaye de le responsabiliser."

En amont aussi, les officines sont soumises à quelques restrictions. "Les commandes sont contingentées, on ne peut pas commander autant de Doliprane qu'on le souhaiterait. Ce sont des cartons de 160 boites. J'en ai commandé quatre, si j'avais voulu en commander huit, ce n'était pas possible", décrit Nicolas Verguet, président du syndicat des pharmaciens de la Creuse.

La situation devrait durer jusqu'à la rentrée de septembre. Cette tension s'explique par une demande dopée par la crise du Covid-19 et des difficultés de production de cette molécule. "Elle ne se produit plus du tout en Europe, et est importée d'Asie. C'est une chimie qui est extrêmement polluante, et donc personne n'a envie d'avoir une usine de paracétamol près chez soi", ajoute Nicolas Verguet. Le dernier site de production en France a fermé en 2008, à Roussillon (Isère), où une nouvelle usine est attendue pour 2023.