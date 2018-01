En Bretagne, trois adolescentes sur quatre boivent de l'alcool au moins une fois par mois. Comme les garçons, elles se distinguent dans leur consommation excessive et régulière d'alcool. C'est le constat alarmant dressé dans la dernière enquête de l'Observatoire régional de santé.

En Bretagne, les lycéens consomment de l'alcool à des niveaux bien plus élevés qu'ailleurs en France. Particulièrement inquiétante, la consommation d'alcool chez les jeunes filles.

94% des lycéennes bretonnes ont consommé de l'alcool au moins une fois !

C'est le chiffre le plus alarmant, comme les garçons, trois lycéennes sur quatre boivent de l'alcool au moins une fois par mois. C'est très au-dessus de la moyenne nationale. Même constat inquiétant pour les soirées d'ivresse ou de consommation de plus cinq verres en quelques heures, les lycéens bretons, garçons et filles se distinguent très nettement. C'est ce qui ressort de l'enquête de l'Observatoire régional de santé.

Les consommations d'alcool, tabac et cannabis / rapport Observatoire régional de santé - Observatoire régional de santé / capture d'écran

Les jeunes et l'alcool en Bretagne : même constat depuis 10 ans

Finalement enquête après enquête, depuis 10 ans, le constat reste le même, alors que la tendance nationale est plutôt à la baisse, les lycéens bretons ont eu consommation d'alcool parmi les plus importantes mesurées en France.

Pourquoi ? L'Observatoire régional de santé tente quelques explications. En Bretagne, il y a plus jeunes diplômés, ce serait l'un des facteurs. La tradition festive entre fest noz et festivals est également importante et puis la Bretagne est la troisième région productrice de bière, avec de très nombreuses brasseries locales, ce qui pourrait aussi expliquer cette appétence pour la bière, de loin le premier alcool consommé par ces lycéens.