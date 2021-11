Les maires du Finistère sensibilisés à la santé mentale de leurs administrés

Les maires du département se sont déplacés en nombre. Il faut dire que le sujet de la santé mentale est ressorti dans le haut des préoccupations des élus lors d'une concertation de l'Association des Maires du Finistère (AMF). Bon nombre d'entre eux, élus lors des dernières élections en mars 2020, n’ont connu que l'épidémie de Covid. Une période de crise, qui a notamment amplifié la problématique de la santé mentale. Tous les âges et toutes les classes sociales sont concernées. Une réunion était organisée à Quimper le 24 novembre dernier. Autour de la table, des professionnels de santé et du domaine médical comme des psychiatres, une soixantaine de maires ou d’adjoints aux affaires sociales, des policier municipaux, des directrices de CCAS (Centres Communaux d'Action Sociale), des directeurs généraux de services… Tous venus pour parler de ce sujet souvent mis sous le tapis : les maladies psychiatriques et psychologiques.

Dominique Cap est le président de l'AMF, et maire de Plougastel, il détaille l'objectif de cette réunion : "Les procédures administratives ou juridiques sont souvent complexes. Les maires ne sont pas forcément formés sur ces sujets, et quand ils se trouvent face à des problèmes à régler dans la vie quotidienne, ils sont démunis. L'idée c'était d'échanger, d'avoir l'avis des professionnels et on a essayé de répondre aux cas particuliers. On a eu des problèmes d'enfants dans les écoles, de dégradations, de voisinages aussi." Le président rappelle d'ailleurs le rôle du maire, qui est souvent le premier rempart vers lequel les administrés se tournent : "Le dernier endroit où la lumière est allumée c'est la mairie, donc les gens quand ils ne savent pas où aller vont à la mairie et demande au maire de régler leurs problèmes. _C'est pour ça que les élus ont besoin d'aide et de soutien à ce sujet_", explique Dominique Cap.

Une réunion pour apprendre à prévenir les situations de crise

Et c’était une réunion attendue par beaucoup d’élus. Parmi eux, Hervé Liégeois. C'est le nouveau maire de Trémaouézan, qui appartient à la communauté de commune de Landerneau. Une petite commune de 600 habitants dans le nord Finistère. Le maire n'était pas averti de ces problèmes de santé mentale. Il témoigne : "Lorsque l'on est confronté à ces situations de crise, ce n'est pas évident. Par exemple, j'ai un enfant sur la commune qui a des problèmes de ce type. J'ai peur qu'il y ait un accident. J'aimerai bien savoir comment faire avant que ça ne dérape. Sauf que c'est délicat parce que c'est de l'humain, _il n'y a pas de procédure miracle quand c'est de l'humain_", déclare l'élu.

Claudie Balcon est la maire de Lesneven et elle préside la communauté de communes Lesneven-Côte des légendes. Elle a du décider une hospitalisation d’urgence pour l'un de ses administrés, il y a 3 semaines. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. "Lorsque je dois prendre cette décision je me dis toujours : mais qui je suis pour priver quelqu'un de liberté ? Quels sont mes droits, mes devoirs ? C'est très difficile à gérer comme sentiment." Elle déplore le manque de suivi des patients : "Nous on décide l'internement mais on ne sait jamais quand ils ressortent ou quels soins sont mis en place pour l'accompagner après. _On a le sentiment d'être le dernier maillon, délaissé_", estime la maire.



Yann Dubois est le directeur de l’établissement public de santé mentale du Finistère sud, à Quimper. Pour lui c'est essentiel que les élus prennent part dans la prévention et non plus seulement dans les périodes de crise. "On a remarqué que la crise sanitaire a provoqué une sorte de prise de conscience concernant la santé mentale. Ce type de réunion permet d'échanger avec des professionnels et des élus et de traiter un peu du cas par cas. Là nous avons eu des problèmes concrets. C'est important de replacer les maires dans le schéma et de les informer sur ce qu'ils peuvent faire pour _prévenir les situations délicates_, et non plus seulement être là quand ça ne va plus du tout", affirme le directeur.