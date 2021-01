Les maires du Grand Nancy encouragent à se faire vacciner contre le covid-19

Les maires de la métropole du Grand Nancy appellent la population à se porter volontaire pour se faire vacciner contre le coronavirus.

Dans un communiqué, publié ce samedi 02 janvier, les élus demandent une accélération de la campagne de vaccination et s'alarment de la situation sanitaire dans la métropole et dans le département. Pour eux, le vaccin "est une des perspectives de sortie de crise, dès lors que le nombre de vaccins sera disponible pour l'ensemble de la population".

Le département de Meurthe-et-Moselle et la métropole du grand Nancy possèdent les taux de contamination les plus élevés du pays avec 242,9 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans le département et 224 dans la métropole. La moyenne nationale est de 131.

Les élus soulignent également la forte occupation des hôpitaux et craignent les conséquences des fêtes de fin d'année : "l'effet redouté des fêtes de fin d'année ne s'est pas encore fait pleinement ressentir". Ils demandent aussi une accélération de la campagne de vaccination pour les plus de 65 ans et les professionnels de santé.

Un communiqué à quelques heure du couvre-feu avancé à 18h. Une mesure "pas à la hauteur des enjeux", peut-on lire dans ce même communiqué.