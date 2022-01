Les maires ruraux sarthois demandent une exonération du forfait aux urgences pour les patients sans médecins

Le "forfait patient urgence" a évolué. Depuis le 1er janvier, c'est désormais un tarif unique qui s'applique pour les passages aux urgences non suivies d'hospitalisation. Selon l'association des maires ruraux , c'est une double-peine pour les nombreux Sarthois qui n'ont pas de médecin traitant.

La facturation des passages aux urgences, qui ne sont pas suivis d'hospitalisation, a changé ce 1er janvier : au lieu d'un reste à charge variable, c'est désormais un tarif unique de 19,61 euros qui s'applique. Dans un communiqué ce vendredi 7 janvier, l'association des maires ruraux de la Sarthe demande que soient ajoutés à la liste des personnes exonérées de ce forfait les nombreux Sarthois qui n'ont pas de médecins traitants.

"Une double peine"

"Dans notre département, le recours aux urgences est désormais la seule solution pour des milliers de Sarthois, souvent ruraux, qui sont privés de médecin traitant", explique l'AMR72. "Dans de plus en plus de cas, et notoirement dans nos villages, l’accès à la médecine de ville est sinistré, ce qui incite les patients à s’orienter vers les services d’urgence". L'association rappelle également qu'il s'agit bien souvent du "service d'urgence manceau car les autres sont trop souvent fermés pour que les Sarthois prennent le risque de s'y rendre !"

L'AMR évoque "une double peine" pour les habitants des zones rurales, "statistiquement déjà plus souvent en situation de risque sanitaire par renoncement aux soins." L'association en profite également pour dénoncer "la profonde injustice d'un parking payant à l'hôpital du Mans, qui vient pénaliser les Sarthois avec comme seule solution pour se déplacer, la voiture individuelle."