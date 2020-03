Les mairies manchoises s'organisent contre le coronavirus

Le gouvernement annoncé plusieurs mesures contre le coronavirus, dont la fermeture des écoles, crèches et universités et l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Dans la Manche, plusieurs mairies ont organisée ce vendredi 13 mars des réunions de crise.

Plusieurs fédérations sportives ont notamment décidées d'annuler les rencontres et les entraînements. Cela concerne les clubs grands comme petits.

Saint-Lô

La mairie de Saint-Lô a notamment décidée de fermer à compter du dimanche 15 mars, tous ses équipements sportifs, y compris le centre aquatique et les piscines.

Les transports en communes sont maintenus, à l'exception de la ligne S. Les bus de la ligne A passeront toutes les 30 minutes, et plus tous les quarts d'heure.

Les accueils de loisir, accueils jeunes et le foyer des jeunes travailleurs seront fermés sur la commune. Les animations des antennes REPAM (réseau enfants-parents-assistants-maternels) seront annulées, mais les permanences physiques et téléphoniques sont maintenues.

Par manque d'agents, obligés de garder leurs enfants, la collecte d'ordures ménagères sera perturbée.

Avranches

La commune d'Avranches s'est organisée pour informer ses habitants de l'évolution de la situation. Le CCAS, le centre communal de l'action sociale, en sera chargé. Les habitants pourront appeler ses agents ou se rendre au centre situé place du marché.

Les denrées périssables stockés dans les écoles ou pour la restauration scolaire seront offertes aux associations d'aide alimentaire.

Les services publics continueront d'être assurés, même si certains agents effectueront du télé-travail. Des mesures, comme un marquage au sol, du gel-hydroalcoolique à l'entrée des bureaux de vote et l'affichage d'informations sur les geste, ont été prises pour le premier tour des municipales dimanche.

Le Mont-Saint-Michel

Des mesures similaires ont été prises par la communauté d'agglomération du Mont-Saint-Michel. Les animations de tous les services sont annulées, les centre de loisir et l'école d'art seront fermés.