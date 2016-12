Les maisons de retraite de la Loire voient l'épidémie de grippe se propager

Douze établissements EHPAD sont déjà touchés par la grippe dans le département. Gels hydro-alcooliques et masques sont recommandés aux visiteurs dans les maisons de retraite. Les visites elles-mêmes doivent être limitées.

L'épidémie de grippe concerne désormais toutes les régions du pays. Auvergne Rhône-Alpes est très touchée depuis une quinzaine de jours. Parmi les plus vigilants, il y a les maisons de retraite. Dans la Loire, depuis mi-décembre, 12 établissements EHPAD ont recensé des cas chez leurs résidents, à raison d'une quinzaine de personnes atteintes à chaque fois. Grâce notamment aux vaccinations, les symptômes ne sont pas très importants, mais ce n'est que le début de la crise d'après l'Agence Régionale de Santé (ARS).

À la Maison de Retraite de la Loire à Saint-Just Saint-Rambert, le plus grand EHPAD du département, des mesures de confinement dans les chambres ont même été décidées dans certaines unités Alzheimer de l'établissement. Pour lutter contre l'épidémie, l'Agence Régionale de Santé appelle à limiter les visites et à mettre en place les mesures d'hygiène habituelles. À la maison de retraite la Mounardière à Saint-Priest en Jarez, il n'y a pas de cas pour l'instant mais les mesures d'hygiène ont été renforcées. Dès l'entrée, toute une littérature attend le visiteur. Des affiches qui expliquent en détail ce qu'il est recommandé de faire.

"La grippe ? on ne l'a pas et on ne l'aura pas !" (Monique, une résidente)

En cas d'épidémie importante, le personnel de la mounardière insistera un peu plus auprès des visiteurs pour qu'ils ne montent pas dans les chambres.

On a eu 25 cas une année et pourtant on n'a pas fermé complètement les portes. On insistait, d'ailleurs il y a eu des gens très concernés qui disaient "j'ai mes petits enfants à la maison alors je pose simplement le linge et je téléphonerai". Mais chacun prend ses responsabilités, on était révolté mais on a aussi vu des gens venir alors qu'il y avait 25 cas et qui sont rentrés quand même... (Pascale Tourvieille)