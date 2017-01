Les maisons de retraite prêtes à faire face à l'épidémie de grippe

L'épidémie de grippe est en avance cette année et elle touche particulièrement les personnes âgées. Mais les maisons de retraites ont déjà tout de prêt pour faire face à la maladie. Exemple avec deux établissements à Nantes et à Géneston.

Attention, la grippe arrive ! Avec un nombre de cas en hausse de 27% en une semaine en Loire-Atlantique et même 40% à Nantes ! Et cette année, elle touche particulièrement les personnes âgées. Alors dans les maisons de retraites et les Ehpad, tout est mis en oeuvre pour éviter au maximum l'arrivée et la transmission de la maladie. La grande majorité des résidents sont vaccinés et toute une série de mesures sont prévues bien en amont.

Un gros flacon de solution hydroalcoolique à l'entrée de la maison de retraite

Aux "Jardins de la Chénaie", quartier Bottière à Nantes, impossible de rater les affichettes à l'entrée et le gros flacon de solution hydroalcoolique désinfectante qui rappelle à tout le monde que le meilleur moyen d'éviter la grippe, c'est de se laver les mains régulièrement. "Des flacons de solution hydroalcoolique, il y en a déjà à disposition toute l'année pour les résidents et le personnel soignant au niveau des ascenseurs et du restaurant", explique le Docteur Anne-Sophie Comello qui gère cet établissement et deux autres de la fondation Cémavie à Nantes et à Pornic. "Les résidents ont l'habitude de les utiliser. En période d'épidémie, ils sont plus efficace qu'un simple lavage des mains avec du savon parce qu'ils permettent d'éliminer les virus et les bactéries".

Les résidents malades sont isolés dans leur chambre

Et si, malgré ces précautions, plusieurs résidents attrapent la grippe ou développe une infection respiratoire aiguë ou une gastro-entérite, là aussi, un dispositif est prévu bien en amont. "On isole les malades dans leur chambre, ils ne descendent plus au restaurant pour prendre leurs repas et ils ne participent plus aux animations. Le personnel, de son côté, va porter des masques, des tenues spéciales et le ménage va être renforcé pour éviter toute la contamination par les mains".

Un kit "épidémie" à l'ehpad Saint-Louis de Géneston

Même type de mesures à l'ehpad Saint-Louis d'Harmonie mutuelle à Géneston qui accueille 83 résidents. Là aussi, en cas d'épidémie, le ménage est renforcé explique Stéphane Dupas, le responsable de l'établissement. "On nettoie alors quotidiennement les mains-courantes, les rampes et les poignées de portes. Les chambres des résidents infectés sont nettoyées en dernier avec des produits et une tenue spécifiques pour les agents d'entretien pour ne pas attraper la maladie". Et pour ne prendre vraiment aucun risque, dès qu'un résident tousse un peu trop, l'infirmière, Anne Leveau, sort les kits "épidémie". "Dedans, il y a des gants, de la solution hydroalcoolique, des tabliers, des masques et des sacs hydrosolubles pour le linge contaminé, comme ça les agents le mettent à la machine sans avoir besoin de le toucher".

C'est difficile pour les résidents de devoir rester dans leur chambre et de ne pas voir leurs proches

Toutes ces mesures doivent permettre d'éviter de très grosses épidémies qui obligent à mettre en quarantaine tous les résidents dans leur chambre, comme en 2013 à Géneston à cause de la gastro. Le Docteur Nathalie Aubry se souvient d'un moment délicat. "C'est vraiment très difficile pour les résidents. Ils aiment participer aux animations, discuter entre eux. C'est le lien social qui est rompu dans ces cas-là". Sans parler bien-sûr des conséquences pour la santé et des visites des proches, interdites, en cas de grosse épidémie.