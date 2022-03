Les maisons de santé plébiscitées par les médecins et par les patients dans l'Hérault

Journée spéciale Santé ce jeudi sur France Bleu Hérault à moins de trois semaines du premier tour de la présidentielle. La Santé qui est votre 2ème préoccupation selon notre grande consultation Ma France 2022. Augmenter les salaires des soignants, donner plus de moyens à l'hôpital public, renforcer l'accompagnement et les soins des personnes en situation de handicap ou encore lutter contre les déserts médicaux

Pour lutter contre les déserts médicaux de nombreuses communes ont crée des maisons de santé. Plusieurs professionnels de santé sont regroupés au même endroit. Un plus pour les professionnels eux même qui aiment travailler en équipe et peuvent se remplacer plus facilement. Un plus aussi pour les patients, c'est un vrai parcours de santé qui se met en place.

Charlène Harmand est coordinatrice à la maison de santé d'Aniane ou sont regroupés depuis 2019, quatre médecins, deux sage-femme, deux pédicures, deux psychologues, un diététicien, deux kiné et un orthophoniste. La maison de santé permet une prise en charge globale du patient

"L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la prise en charge des patients, de pouvoir se coordonner entre professionnels, de faciliter la communication entre eux et ensuite de mettre en place des protocoles de soin pour que ce soit aussi plus simple pour les patients pour se repérer dans ce système de santé qui peut aussi être complexe. Ce n'est pas forcément simple de s'organiser, de prendre des rendez vous et là, la maison de santé leur permet d'intégrer un protocole qui est déjà écrit et où ils vont vraiment être pris en charge du début à la fin. Par exemple à Aniane, on est en train de travailler sur un protocole sur les lombalgies. L'idée, c'est de travailler sur comment le médecin et à quel moment le médecin va orienter vers le kiné, ce que le kiné va pouvoir faire pour la prise en charge et éventuellement proposer un suivi psychologique pour parler de la douleur."

A plusieurs, on trouve plus facilement la solution

"Les maisons de santé permettent une meilleure prise en charge globale du patient" Charlène Harmand Copier

Les maisons de santé sont aujourd'hui plébiscitées par les jeunes médecins qui s'installent. "Les jeunes médecins préfèrent travailler à plusieurs, avec d'autres professionnels plutôt que d'aller s'installer seul à la campagne où ils ont un rythme qui n'est pas le même. A Aniane, il y a quatre médecins, mais ils ont des remplaçants et ils ont trouvé un rythme qui permet d'avoir une vie privée plus confortable. Les médecins ne veulent plus faire des journées à rallonge. C'est aussi beaucoup plus confortable de travailler à plusieurs parce qu'ils peuvent aussi être eux mêmes en difficulté face à une problématique, un patient pour lequel ils n'ont pas forcément de solution. Et là, ça permet d'en discuter. Et à plusieurs, on trouve peut être plus facilement des solutions. Ou en tout cas, on peut tirer plusieurs fils pour que le patient puisse être pris en charge."

"Les médecins n'ont plus envie d'avoir des journées de travail à rallonge" Charlène Harmand Copier

Charlène Harmand travaille aussi à mi temps dans la toute nouvelle maison de santé de Montpellier Cévennes qui a ouvert cet automne avec quatre médecins, trois pharmaciens, deux infirmières, un psychologue, deux biologistes mais une médiatrice. Ils ne sont pas regroupés dans les même locaux mais travaillent en concertation notamment sur les cas les plus complexes parmi leurs patients. Une maison de santé dans un quartier difficile permet aussi une prise en charge sociale.

"Les soucis de santé sont parfois liés à des difficultés sociales et à la précarité des patients. Et dans cette maison de santé, ils ont intégré en plus une médiatrice santé qui, justement, fait le lien entre les patients, les médecins, mais également toutes les institutions du social et médico social. Ils se sentent beaucoup plus accompagnés. Ils se sentent moins seuls dans les démarches qui sont parfois complexes au niveau de notre système de santé."

"Les maisons de santé permettent aussi de faire le lien avec les institutions, surtout dans les quartiers difficiles" Charlène Harmand Copier