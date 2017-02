Les maisons de santé, remède contre la désertification médicale notamment en Creuse

Les maisons de santé restent un des meilleurs moyens pour attirer des généralistes dans les zones rurales. C'est la conclusion d'un rapport de l'Ordre National des Médecins publié cette semaine, et où le Réseau de Santé de la Montagne Limousine entre Creuse et Corrèze est cité en exemple.

Elles poussent un peu partout en Creuse... Les maisons de santé sont un bon moyen d'attirer des generalistes dans les zones rurales selon le Conseil de l'Ordre National des Medecins, qui vient de publier un rapport "Initiatives réussies". Le Limousin et la Creuse sont cités dans ce document de 25 pages, avec l'exemple du Réseau de Santé de la Montagne Limousine, qui réunit six généralistes entre Bugeat , Peyrelevade, Faux-la-Montagne et Royère-de-Vassiviere. Plutôt que d'installer une maison médicale qui centralise tout, ils sont prêts à aller travailler chez les uns et les autres,àa se partager leur territoire et leur clientèle.

En Creuse, la situation reste "fragile, mais avec des lueurs d'espoirs"

Le département compte 104 médecins généralistes, dont la moyenne d'âge est de 56 ans. La plus jeune à 28 ans, le plus âgé 70 ans. C'est en revanche, difficile d'avoir une projection sur les départs en retraite, car même si la profession n'est pas jeune, il n'y a pas d'âge limite pour exercer.

Le renouvellement est encore timide , mais n'empêche, il existe. Après une période de calme plat en 2010 et 2011, il y a eu cinq installations de médecins en 2015, et quatre l'an dernier. Ces arrivées sont liées à la construction des maisons de santé, qui regroupent généralistes, infirmiers et certains spécialistes.

En Creuse, sept nouvelles maisons de santé vont sortir de terre d'ici deux ans : à Evaux-les-Bains , Chambon-sur-Voueize, Auzances, Aubusson, La Souterraine, Guéret et Saint-Vaury, où trois médecins sont déjà prêts a s'installer dans cet établissement qui ouvrira à la fin de l'année.

A Guéret, un autre projet est dans les cartons, un centre de santé c'est-à-dire un endroit où les médecins auront des horaires fixes, des jours de repos, et n'auront pas à se soucier du secrétariat, autrement dit une variante améliorée de la maison de santé.

Côté spécialistes, la Creuse n'a plus de dermatologues, d'endocrinologues , de neurologue en libéral. Ces spécialités sont présentes uniquement à l’hôpital.