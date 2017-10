Les maisons de santé se multiplient en Creuse

Alors que le Premier Ministre vient en Corrèze annoncer le doublement du nombre des maisons de santé pluridisciplinaires, on fait le point sur la dizaine de structures qui existent déjà en Creuse et sur les projets à venir..

Comment lutter contre le manque de médecins en Creuse ? Le Premier ministre et la Ministre de la Santé vont présenter ce vendredi un "plan de lutte contre les déserts médicaux". Edouard Philippe en révèle les grandes lignes sur France Bleu. Il souhaite notamment développer la télé-médecine (consultation de spécialistes à distance) et doubler le nombre de Maisons de santé sur le territoire français. Des structures qui regroupent plusieurs professionnels de santé, elles poussent comme des champignons en Creuse.

A La-Celle-Dunoise, un site précurseur

La plus ancienne se situe à La-Celle-Dunoise, elle existe depuis plus de 30 ans (1986). Elle regroupe aujourd'hui neuf professionnels : généralistes, infirmiers et kinésithérapeute. Tous se coordonnent pour proposer une grande amplitude horaire et pour assurer une continuité de soin à leurs patients.

Les autres maisons de santé se sont développées plus récemment. La plus fournie est celle de Boussac, elle regroupe 23 personnes : des infirmiers, kinés et pédicures mais aussi une psychologue, un osthéopathe, un dentiste et surtout 5 généralistes. Le seul hic c'est que ces derniers approchent tous de la retraite, il n'y a pas de remplaçant en vue. Avoir un généraliste, c'est l'une des conditions pour avoir la dénomination "Maison de santé", c'est ce qui manque notamment à Ahun, où on parle de maison médicale, même chose à Dun-le-Palestel.

Des maisons de santé "multi-sites" où les professionnels se déplacent

La dernière maison de Santé qui vient d'ouvrir en Creuse (en septembre) est celle de Chambon-sur-Voueize, dont les professionnels vont aussi travailler dans le futur à Evaux-les-Bains et à Auzances, on appelle celà une maison multi-sites. Ce principe a aussi été choisi à Bourganeuf et Saint-Dizier, mais aussi sur le plateau de Millevaches où les médecins tournent entre Royère-de-Vassivière, Faux-la-Montagne, La Courtine, Crocq et Mérinchal, mais aussi sur quelques communes de Corrèze.

Et la liste n'est pas encore close puisque des projets de maison de santé existent à Aubusson, La Souterraine, Guéret et Saint-Vaury. Cette dernière maison ne devrait pas tarder à ouvrir, la construction a débuté. Les maisons de santé seraient l'un des meilleurs moyens pour attirer des généralistes dans les zones rurales, d'après les conclusions d'un récent rapport de l'Ordre National des Médecins, mais il est parfois difficile de les remplir, notamment avec des spécialistes.