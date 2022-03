Se regrouper, la "solution" pour éviter les déserts médicaux dans la Loire et en Haute-Loire

Prendre un rendez-vous un généraliste ou un spécialiste relève souvent du parcours du combattant dans la Loire et en Haute-Loire et il va falloir encore patienter avant d'avoir moins de difficultés. Sept à six ans "pour avoir une démographie médicale plus sereine", confirme Yannick Frezet, vice-président de l’Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux d’Auvergne Rhône-Alpes, invité de la matinale de France Bleu Saint-Étienne Loire ce jeudi. Le temps de ressentir les effets de la fin du numerus clausus en étude de médecine.

"Les modes d'exercices ont changé pour les jeunes générations par rapport à nos aînés, du fait que les conjoints travaillent, du fait que la société évolue avec un temps personnel qui devient également important dans la vie de tous les jours", explique Yannick Frezet, aussi médecin généraliste à Rive-de-Gier.

Une jeune génération qui veut travailler "plutôt de façon regroupée avec d'autres professionnels de santé et d'autres professions médicales et paramédicales. Et tout ça prend du temps d'organiser des nouveaux cabinets, d'organiser des nouveaux protocoles, d'organiser de nouvelles structures."

Les candidats à la présidentielle consacrent bien sûr une partie de leur programme à la santé avec des propositions sur le salariat des médecins, la fin de la libre installation. "Même si on est pour ou contre certaines situations, je pense que tout doit être étudié. Tout doit être mis sur la table en concertation avec les représentants de nos professions."

"Le salariat des médecins, c'est une des solutions qui peut passer par les fameux centres de santé que nous entendons à droite, à gauche, mais qui ont un modèle économique relativement fragile puisqu'ils ont une amplitude horaire qui est assez restreinte. Il faut quand même un certain nombre et un certain volume de professionnels qui exercent pour que ce soit un centre, permettez-moi l'expression, rentable et vivable dans le temps."

Yannick Frezet défend l'exercice mixte, "entre médecine de ville et médecine hospitalière." Sur l'autre sujet du moment, la crise sanitaire qui dure, le docteur est catégorique. "La levée des masques, psychologiquement, était une bonne chose, mais c'était trop tôt et l'erreur, à mon avis que nous avons fait, c'est cet abandon de prévention de gestes barrières et de pass vaccinal. Il était encore trop tôt, vraiment, pour lâcher tout ça et le travail que nous avons porté pendant deux ans a été mis un petit peu en défaut par ces mesures brutalement arrêtées mi-mars."