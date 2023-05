Les maisons médicales de jour sont "un mille-feuilles supplémentaire", regrette un médecin de la Loire

Deux maisons médicales de jour ont ouvert fin avril et début mai dans la Loire. C'est un changement dans la prise en charge des patients qui se présentent à l'hôpital Nord de Saint-Etienne et à l'hôpital du Gier de Saint-Chamond. Sont orientés vers ces maisons les pathologies et maladies légères, ce qui permet de désengorger les urgences.

ⓘ Publicité

Mais qu'en pensent les médecins généralistes ? Yannick Frézet, médecin généraliste à Rive-de-Gier et président de la Confédération des syndicats médicaux française dans la Loire est l'invité de France Bleu Saint-Etienne Loire ce mardi 9 mai 2023.

France Bleu Saint-Etienne Loire : On connaît les difficultés à prendre rendez-vous chez les médecins généralistes. Est-ce que ces maisons médicales (ouvertes de 8 heures à 18 heures) sont une bonne chose pour vous ?

Yannick Frézet : Je dirais oui et non. Oui car on répond à un besoin des patients de consulter pour une otite, une angine, quand le médecin traitant des patients n'est pas disponible. Ca s'inscrit sur une offre de soin qui est nécessaire sur le territoire de la Loire, qui est en difficulté comme partout ailleurs. Mais j'aurais tendance à penser qu'on crée un mille-feuilles supplémentaire, un nouveau dispositif porté par les hôpitaux publics cette fois ci. Nous, médecins avons été associés à ce projet tardivement et il est uniquement fait pour désengorger les urgences.

Mais est-ce que ce n'est pas mieux pour ces patients qui vont dans les maisons médicales de se reporter sur cette solution, si vous ne pouvez pas les prendre en charge ?

Il existe déjà un dispositif, que je porte, qui s'appelle le service d'accès aux soins. Le Président de la République veut d'ailleurs le déployer dans l'intégralité des départements français. C'est-à-dire la collaboration entre médecins et hôpital, où les services de régulation du 15 et du 18 envoient des patients vers des médecins généralistes volontaires qui s'organisent pour prendre en charge ces fameux soins non programmés.

Mais on sait aussi que certains médecins ne prennent pas de nouveaux patients et donc, qu'il leur faut se tourner vers d'autres solutions de soins et donc souvent vers les urgences...

Il faut bien dissocier deux choses. Le fait de ne pas prendre forcément de nouveaux patients n'implique pas la prise en charge des soins non-programmés. Dans le dispositif que je porte du service d'accès aux soins, vous avez plus de 25 % des médecins généralistes de la Loire, ce qui est absolument gigantesque, qui prennent tous les jours en charge des patients que nous leur adressons. Pourquoi ? Parce que ce sont des consultations dans lesquelles le patient est réinséré dans son parcours de médecine, de ville, des consultations qui sont valorisées, des consultations qui ne sont pas forcément chronophages et tout le monde fait l'effort et l'enjeu pour ces soins non programmés. La problématique est autour de la prise en charge du médecin traitant sur des consultations et des patients polypathologiques lourds.

Donc d'après vous, avec ces maisons médicales de jour, on ne fait que traiter l'urgence. Ce n'est pas une solution pérenne ?

Il y en a un besoin très certainement. Je ne pourrais pas dans mon cabinet et ma maison de santé de Rives-de-Gier absorber l'intégralité des demandes. Donc ça répond à une demande immédiate mais qui malheureusement va aggraver ce désintérêt pour la médecine de ville. Tant que vous n'aurez pas un vrai travail de fond sur la formation, sur la valorisation des consultations et sur l'intérêt du métier de médecin généraliste, malheureusement, vous verrez naître tous ces centres de soins non-programmés.

Est-ce que donner de nouvelles compétences aux professions paramédicales, aux kinés, aux infirmiers, est une solution pour ça ? C'est ce que prévoit la loi Rist.

Le problème de cette loi, c'est qu'elle est un peu tombée du chapeau. Elle ne faisait aucune coordination entre les médecins et ces professions paramédicales, avant qu'elle soit modifiée. [...] Cette coordination, il faut la développer. Ca ne pourra jamais marcher si le kiné a un accès direct sans en faire un retour à qui que ce soit. Pareil pour la sage-femme ou l'infirmier. C'est une vraie perte de chances pour le patient car si certains iront consulter un médecin pour un problème, d'autres ne pourront "que" consulter, sans être péjoratif l'infirmière et la sage femme. ca pose des différence de prise en charge.