Les malades d'Alzheimer souffrent davantage pendant la crise sanitaire

Ce lundi, c'est la journée mondiale consacrée à la maladie d'Alzheimer, l'occasion de faire le point sur son évolution . A ce jour, en France, plus de 900 000 personnes sont victimes d'Alzheimer. Tous les ans, ce sont 225 000 personnes supplémentaires qui développent cette maladie incurable. D'ici 2040, le nombre de malades devrait dépasser les 2 millions de personnes dans notre pays.

On ne faisait que croiser des regards derrière une porte;- Hervé Merveille, psychiatre à Esquirol

Les familles et les malades ont très mal vécu la période du confinement, surtout dans les établissements spécialisés dans l'accueil des personnes âgées. Enfermés dans leur chambre, pour éviter qu'ils ne soient contaminés par le virus du Covid-19, les malades ont souffert de cet isolement : "les familles avaient des visites interdites donc on ne faisait que croiser des regards derrière une porte... il n'y avait pas de toucher, pas de contact, et c'était compliqué pour les patients de vivre cette absence de relationnel", explique Hervé Merveille, psychiatre spécialiste des personnes âgées, à l'hôpital d'Esquirol.

Cette période d'anxiété pour les malades a été accentuée lors du déconfinement. Dépression, insomnie, peur du vide, peur des retrouvailles avec les familles : "Souvent il y a des questions, comme ce papa à sa fille, pourquoi tu ne venais plus ? Elle lui a expliqué mais il n'a pas compris. Ces personnes souffrent et peut-être qu'il va y avoir des dégradations dans leur comportement", confie Michelle Fray, la présidente de Alzheimer France 87.