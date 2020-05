Les maladies chroniques pendant le confinement : "On est en train d'essayer de récupérer la situation à Dijon"

Le professeur Thibault Moreau, neurologue au CHU de Dijon alerte sur la situation des patients qui ont des « maladies neuro-évolutives » (qu'on appelait avant neuro-dégénératives) comme la maladie de Parkinson, d'Alzheimer ou la Sclérose en Plaques

Comment avez vous pu prendre en charge ces patients pendant les deux mois de confinement ?

C'était très compliqué. On a observé une période d'inertie sanitaire comme si les patients étaient totalement figés par rapport à leurs soins, avec une crainte d'attraper le Covid. On a compensé avec les coups de fil, mais ça ne suffit pas. Quand les gens ont des troubles de la marche, on ne peut pas les aider en téléconsultation. On est en train d'essayer de récupérer la situation car il y a du retard pour les examens complémentaires, les IRM, pour les débuts de traitements. Par ailleurs, tous les soins d'accompagnement et de soutien psychologique se sont eux aussi brutalement arrêtés ce qui conduit à des situations très ennuyeuses pour certains patients, comme les malades de Parkinson par exemple.

Les patients reviennent maintenant?

On observe depuis presque une dizaine de jours, un retour des gens.

Ils sont souvent inquiets, car ils n'ont plus d'ordonnance, ou ils ont besoin d'un examen. D'autres se sont aperçus qu'ils marchaient moins bien. Certains sont venus physiquement même si on est très méfiants, parce qu'il ont des traitements à risques (pour soigner la sclérose en plaques ont utilise un immuno-suppresseur, ce qui fait des malades des personnes à risque de Covid). On commence à mettre en place des consultations de recours ou d'urgence pour passer les situations complexes. On est très inquiets car on craint maintenant un excès de patients et on espère pouvoir assumer tout le retard pris pendant cette période.

Il n'y a pas que l'absence de consultation, il y a aussi eu l'absence de soins au quotidien ?

Pour les malades de Parkinson, l'absence de séances de kiné deux fois par semaine, s'est traduit par le fait qu'ils n'ont pas marché. L'absence de prise de sang nous a empêché également d'adapter les traitements. Certains patients sont tombés dans une espèce de "confort", une sorte d'"hibernation", et ils ne veulent plus faire l'effort de faire 100 mètres pour s'entraîner à marcher.

On entend souvent parler de patients qui « décompensent » en l'absence de suivi médical adapté, qu'est ce que ça veut dire ?

Par exemple pour la sclérose en plaque, on peut observer une inflammation du cerveau et de la moelle. ll y a aussi un risque de paralysie, de perte d'un œil ou encore de trouble urinaire. Tout cela peut être brutal.

Pour les malades de Parkinson, il y a un risque d'aggravation du handicap, de diminution de la motricité, une aggravation des troubles de la marche, pour avaler et pour parler.

Ce n'était pas possible de s'organiser autrement pour éviter ça?

Cela me paraît compliqué face à une telle épidémie qui ont nécessité des mesures très exceptionnelles. Mais je pense que pendant toute cette période de déconfinement de reprise d'une vie normale, il faut qu'on lisse ce retour pour éviter un « effet boomerang» des maladies non Covid et donc, pour qu'on puisse être en mesure de rendre le service nécessaire aux patients, sans un effet brutal alors que le personnel soignant est déjà fatigué

Les services du CHU de Dijon seraient prêts à accueillir une deuxième vague de malades non covid ?

Les personnels médicaux et para médicaux ont été réquisitionnés en réanimation ou en pneumologie pour les malades covid. Ils ont travailler dans rythme soutenu.

Il y a un risque d'être submergé au mois de septembre ou dans l'été et il n'y aura pas de répit pour les soignants.

Comment peut-on l'éviter justement ce retour de baton ?

En étalant les consultations, et en rajoutant des consultations en urgence avec un délai maximum de 2 ou 3 semaines. Pour éviter une deuxième vague de patients hors covid. Il faut lisser l'accueuil des patients, sur les diagnostic et la prise en charge.

Quels conseils pouvez-vous donner ce matin aux personnes qui sont dans ce cas là ?

Il faut consulter et honorer les rendez-vous. Si quelque chose d’aigu, de nouveau intervient, il faut qu'elles consultent en urgence. Et puis, il faut veiller à bien reprendre tout ce qui est l’accompagnement de la maladie, comme la kiné par exemple. Même message pour les aidants, il faut que cette période de sidération prenne fin.

On parle d'un éventuel don de RTT pour les soignants qui ont beaucoup travailler, c'est une bonne idée ?

C'est sûrement une bonne idée même si je ne sais pas comment cela peut être mis en pratique. Toutes les marques de reconnaissance de la société auprès des soignants sont extrêmement bien vécues. Je pense qu'à côté de l'épuisement physique et psychologique, tout ce qui peut montrer que nos concitoyens sont contents et fiers de leurs soignants, c'est très important!