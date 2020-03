Les marchés de plein air maintenus dans la métropole d'Orléans, sauf à Saint Jean de Braye

Jérémy Griselle, adjoint au maire de Fleury les Aubrais en charge de la sécurité civile, tient chaque jour, comme dans les autres communes, une réunion de la cellule de crise de sa mairie. Et très vite la question du maintien du marché de Lamballe, le dimanche matin, l'un des plus gros de la métropole d'Orléans, s'est posée.

La sécurité sanitaire des clients ne peut être garantie

"On a de nombreux points d'accès, on est dans _une configuration contrainte à cause du tramway_, les commerçants ne peuvent pas être éloignés sur ce marché, les clients sont nombreux. A ce stade, nous ne pouvons pas assurer la sécurité sanitaire des gens qui viendraient dimanche" explique l'élu.

Marché maintenu mais réduit à Fleury les Aubrais

La décision première a donc été d'annuler, purement et simplement, le marché de Lamballe, mais la ville a reçu un appel de la préfecture du Loiret, qui a rappelé la règle fixée par le gouvernement : le maintien des marchés de plein air pour l'alimentaire, partout en France.

Fleury a finalement cédé, et tiendra son marché "partiellement" ce dimanche. "On a _réduit le nombre de commerçants présents_, ils seront une vingtaine, d'habitude ils sont plus du double" résume Jérémy Griselle. "Et on fera respecter les distances de sécurité entre les clients, nous et les marchands sur place".

C'est pas plus dangereux que de faire la queue à la pharmacie

Ces distances de sécurité, au moins 1,5 mètres entre chaque client, Jean-Michel Brou les observe depuis le début de la semaine, sur les marchés auxquels il participe, Olivet, Lamotte-Beuvron, Orléans-Dunois.

Le président de l'association des marchés de la métropole orléanaise l'assure: "il n'y a aucun problème ! Les commerçants sont éloignés de 5 à 6 mètres, les clients respectent, ils sont contents de nous voir, ça les fait sortir. Ca n'est pas plus risqué que de faire la queue à la pharmacie".

Pas d'accord répond Vanessa Slimani, la maire de Saint Jean de Braye. Malgré les injonctions du préfet du Loiret, elle a décidé de rester sur ses positions : le marché du dimanche matin dans sa commune est annulé.

A un moment donné, il faut être cohérent

"Nous avons des contraintes, on a des agents en nombre limité sur les missions qui relèvent de la compétence de la commune, moi _je n'ai pas les moyens d'assurer la sécurité sanitaire de ces lieux_. Et à un moment, il faut être cohérent avec toutes les décisions données aux citoyens".

A Orléans le marché quai du Roy maintenu

A Orléans, en revanche, aucune annulation, pas même pour le marché du quai du Roy du samedi matin. L'arrêté préfectoral interdisant les bords de Loire prévoit cette exception, pour permettre son organisation. Le placier, l'agent de la commune chargé d'attribuer une place à chaque commerçant, a ses instructions, et les distances seront respectées.