Les Marins Pompiers établissent la carte des variants dans chaque secteur de Marseille

Les marins pompiers de Marseille ont publié ce vendredi soir deux cartes de diffusion des variants du covid-19. Si les mutations britanniques, sud-africaines et brésiliennes du virus représentent encore moins de 25% des contaminations, leur présence est forte dans plusieurs secteurs de la ville. L'analyse des eaux usées permet une connaissance en temps réel de la propagation du virus dans les 37 secteurs de la ville.

Le variant britannique, plutôt au sud

Le variant anglais du virus est présent en nombre dans le sud de la ville comme le détaille la carte des marins pompiers

La propagation du variant anglais - Marins Pompiers de Marseille

Les variants brésiliens et sud-africains, plutôt au nord et à l'est

A l'inverse, les variants brésiliens et sud-africains (calculés ensemble) sont plutôt présents au nord et à l'est de la ville