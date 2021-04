Les masques, bouclier contre le pollen pour les allergiques de Loire-Atlantique

Le masque protège contre le coronavirus, mais aussi contre le pollen, et c'est une excellente nouvelle pour les personnes allergiques en Loire-Atlantique.

D'habitude : nez qui coulent et yeux qui piquent

Parmi eux, Quentin Cadiot, 31 ans et allergique au pollen depuis une quinzaine d’années. Pour lui, le printemps rime en général avec : "nez embarrassé, qui coule, yeux qui démangent, palais qui gratte aussi."

Mais cette année, Quentin a remarqué une amélioration de ses symptômes, grâce aux masques : "J’essaye d’éviter de prendre des médicaments antihistaminiques, sauf en cas de grosses crises. Dans cette optique, je porte le masque et ça me protège. Bien sûr, quand je rentre chez moi, je me rince aussi rapidement les yeux et les cheveux, pour enlever toutes particules de pollen."

Les particules de pollen sont filtrées par le masque

Pour Quentin, le masque l’aide : ‘‘Exemple typique, samedi je suis allé bricoler chez un ami. J’ai commencé une crise d’allergie le matin, et j’ai vite mis un masque bleu, ceux que tout le monde a maintenant. Tout de suite, c’est passé relativement rapidement, et j’ai pu continuer à travailler à l’extérieur. Sinon, c’est impossible et on est obligé de prendre des comprimés tous les jours.’’

Un constat partagé par Yann Dubreil, allergologue, à Nantes, et membre du RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique : "La fédération française d’allergologie recommande actuellement les masques pour protéger un peu plus les patients allergiques, surtout à l’extérieur. Ça fait partie des nouvelles recommandations suite au Covid, qui pourraient s’appliquer même dans les années qui viennent."

Le masque n’est pas une protection imparable

Yann Dubreil tempère : le masque n’est pas la solution miracle. "D’abord, le pollen peut rentrer dans les yeux. Donc on conseille aussi de porter des lunettes de soleil, pour éviter au maximum le contact avec des particules de pollen." De plus, les masques chirurgicaux ne sont pas infaillibles quant à la protection des voies respiratoires : "Le pollen peut aussi rentrer par les côtés du masque, car ceux-ci baillent un peu."

Par conséquent, si vous êtes sujet aux allergies de pollen, préférer les masques FFP2 aux chirurgicaux : "Ils ont une meilleure adhésion au niveau des joues et limitent ainsi plus l’impact des pollens", conclut Yann Dubreil.

Cette semaine, le risque d’allergies au pollen, à Nantes, est de 3 sur une échelle de 5 (moyennement élevé). Quant au département de Loire-Atlantique, le risque est élevé, selon le RNSA, moyen en Vendée.

Clémence Pénard