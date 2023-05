Les maternités de Bergerac et Sarlat restent ouvertes au moins jusqu'au début du mois de juin

L'ARS et les hôpitaux avancent semaine par semaine pour trouver suffisamment de médecins pour l'ouverture des maternités de Bergerac et Sarlat. Illustration

Les futures mamans pourront continuer à accoucher à Sarlat et à Bergerac jusqu'au début du mois de juin au moins. Le directeur de l'Agence régionale de Santé, Didier Couteaud, annonce sur France Bleu Périgord que les services ont trouvé suffisamment de médecins et d'anesthésistes pour garantir l'accueil des futures mamans jusqu'au 4 juin. Après cette date, les plannings de présence ne sont pas encore complets, explique Didier Couteaud et les directions des deux hôpitaux travaillent pour trouver les médecins qui manquent en lien avec l'Agence régionale de santé.

Les médecins manquent

Les maternités en Dordogne sont confrontées comme les services d'urgences à un manque de médecins. Les services fonctionnent à flux tendu et pour qu'une maternité tourne en toute sécurité, il faut un gynécologue obstétricien, un pédiatre et un anesthésiste. Certains postes sont occupés par des intérimaires dans les maternités de Dordogne.

Les maternités de Sarlat et de Bergerac ont déjà fermé pendant plusieurs jours voir semaines, car il n'y avait pas une équipe complète présente. À Sarlat, la fermeture de la salle des accouchements a duré environ un mois, entre le 29 mars et le 2 mai dernier. À Bergerac, la maternité a fermé durant cinq jours, entre le 28 avril et le 3 mai dernier.