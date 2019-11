Les Mayennais invités à se renseigner sur le radon

Mayenne, France

C'est un phénomène encore trop méconnu en Pays-de-la-Loire. 58% des Ligériens n'ont ainsi jamais entendu parler du radon, selon un sondage réalisé en 2015 par l’Observatoire régional de santé.

"Le radon, c'est un gaz radioactif naturel, qui émane des sous-sol granitiques ou volcaniques", rappelle Gaëlle Duclos, responsable du département santé public à la délégation de la Mayenne de l'Agence régionale de santé. "Le radon se dilue dans l'air mais peut se concentrer dans les bâtiments. À de fortes concentration, c'est un cancérigène pulmonaire."

La Mayenne est plus que concernée puisque 75% des communes sont en catégorie 3, la plus élevée établie par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Un conseil : aérez votre logement

Si à l'air libre on ne craint rien, à l'intérieur des habitations, il faut être vigilant. Le gaz peut s'introduire dans les maisons. Si la concentration est trop importante, le radon peut être nocif. Ce serait la deuxième cause du cancer du poumon (loin derrière le tabac tout de même).

"Le plus important, c'est d'aérer son logement et de faire attention à l'étanchéité de son logement", explique Sébastien Ridé, du Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement Mayenne-Bas-Maine, qui organise deux réunions d'information en novembre.

Distribution de dosimètres

Près de 300 kits de mesures seront distribués à l'occasion des réunions aux habitants de Mayenne Communauté. "Pour ceux qui observent une concentration de plus 1000 Becquerels par m³, on leur proposera un diagnostic complet de leur habitation. Mais cela ne concerne qu'une minorité d'habitants", précise Sébastien Ridé.

Réunions d'information sur le radon : - le jeudi 21 novembre, à 20h30, à la salle intercommunautaire du Horps.

- le mardi 26 novembre, à 20h30, au théâtre de Mayenne.