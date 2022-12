Les médecins bourguignons réclament une consultation à 50 euros

Le malaise de la médecine libérale : une partie de la profession est en grève pour deux jours, on vous explique les raisons e la colère avec notre invité, Martin Ambroise, médecin à Dijon et porte-parole en Côte-d'Or du collectif "médecins pour demain."

France Bleu Bourgogne : Vous réclamez de doubler le prix de la consultation. On ne gagne pas assez aujourd'hui quand on est médecin généraliste ?

Alors oui, cette demande fait partie de nos revendications, même si ce n'est pas la seule. Est-ce qu'on n'est pas assez payés ? Je ne sais pas. A priori, on gagne plutôt bien notre vie, mais au prix d'énormément d'heures de travail pour pouvoir arriver à un salaire qu'on peut estimer acceptable pour dix ans d'études. Nous, ce qu'on souhaiterait, par des tarifs de consultation un peu mieux valorisés, c'est pouvoir faire plus de qualité, plus de prévention, avoir plus de temps pour les patients.

Augmenter les tarifs, ça va vous permettre de prendre plus de temps avec les patients ?

Oui parce qu'à 25 € la consultation, pour arriver à un revenu que j'estime acceptable quand on a fait 9 à 10 ans d'études et qu'on a les responsabilités que l'on a, on fait plus de patients pour mieux gagner sa vie. Globalement, on nous encourage à faire de l'abattage. C'est le président de la République. Il l'avait dit pendant son premier mandat. Il voulait bien mettre des forfaits, des assistants médicaux, mais à condition qu'on augmente la cadence. Donc c'est encore faire de la quantité. En parlant de qualité, c'est assez antinomique. En arrivant à une consultation à 50 € ou autour de 50 €, ça nous permettra peut-être et notamment mes confrères médecins généralistes de prendre plus de temps, de faire de la prévention. Parce qu'au niveau de l'OCDE, on parle souvent des classements de l'OCDE. La France est assez mauvaise en prévention, elle est très bonne en curatif, mais elle est très mauvaise en prévention.

Une consultation à 50 € pour le patient, concrètement, cela reviendrait à combien pour le patient ?

De toute façon, ce serait serait remboursé de la même manière chez les médecins en secteur 1, c'est-à-dire qu'il y aurait 70 % pris en charge par l'assurance maladie. Le reste pris par les complémentaires santé. Après, c'est à l'assurance maladie mais aussi au complémentaire de voir ce qu'elles veulent faire et notamment ce qu'elles veulent faire des cotisations qu'on leur verse. Le patient à la fin serait remboursé de la même manière.

Vous faites grève aujourd'hui et demain, ça veut dire quoi ? On ne trouvera personne dans les cabinets médicaux qui sont en grève ?

Effectivement, on ferme nos cabinets, donc les patients seront réorientés en cas d'urgence dans les services d'urgences. Sinon, s'ils peuvent attendre, eh bien ils attendront éventuellement samedi matin que les cabinets rouvrent. Pour ceux qui sont ouverts d'habitude le samedi, les deux structures SOS de Dijon seront ouvertes sur les heures de permanences de soins ambulatoires, c'est à dire de 20 h à 8 h.

L'un des problèmes en ce moment en Côte-d'Or et dans toute la France, c'est les déserts médicaux. Si on augmente le prix de la consultation, ça incitera peut être plus de jeunes généralistes à s'installer, mais pas forcément dans ces zones ou on manque de médecins ?

Ca incitera les jeunes à choisir la médecine générale, et encore, ça dépend de comment ils vont vivre. La réforme du troisième cycle qui les envoie faire une quatrième année, a priori dans des zones sinistrées. Et a priori, pas de quoi faire du libéral, c'est à dire à bosser comme un libéral, mais payé comme un docteur junior à l'hôpital. Et ça, il faudra voir quel impact cela aura sur les promotions de médecine générale. Après, sur la question des déserts médicaux, Dijon est un désert médical et je suis bien placé pour en parler. Les patients, les nouveaux, les patients qui arrivent, les nouveaux arrivants sur Dijon, ils viennent souvent consulter chez nous au départ.

C'est pas terrible à Dijon, mais c'est encore pire ailleurs dans le département.

Catastrophique ailleurs. Il n'y a pas un territoire de France qui n'est pas sous tension. Et après, effectivement, je pense à mes confrères de la Nièvre qui sont surtendus, je pense à mes confrères du Nord-Côte-d'Or. Il n'y a pas d'endroit en France ou il n'y a pas une difficulté pour trouver actuellement un médecin traitant. Donc peut être que ça rentre en ligne de compte. Ces 50 €, c'est aussi peut-être permettre aux médecins, notamment les médecins généralistes, de remettre de la qualité au centre de leurs préoccupations. Aujourd'hui, on a une population professionnelle qui est très exposée au burn-out, qui est très exposée aux addictions, qui est très exposée aux risques psycho-sociaux et notamment aux pathologies cardiovasculaires. Parce qu'on travaille beaucoup et nous on demande des conditions de travail, on demande à travailler dans des conditions de travail mais acceptables.