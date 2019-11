Les médecins de l'hôpital du Mans en grève pour dénoncer la détérioration de leurs conditions de travail

Plus de la moitié des médecins de l'hôpital du Mans ont répondu à l'appel la mobilisation nationale dans les centres hospitaliers. Ils demandent plus de moyens et d'effectifs.

Le Mans, France

Le collectif Inter-Hôpitaux avait appelé une "grande mobilisation" ce jeudi 14 novembre, l'appel a été entendu par les médecins de l'hôpital du Mans. Sur les 300 praticiens du centre hospitalier 160 se sont déclarés grévistes la veille au soir, soit plus de la moitié des effectifs.

On vous soigne, on nous saigne

Le mouvement est symbolique. Une centaine d'entre eux ont arrêté le travail à 9 heures du matin pour manifester dans le hall de l'hôpital. "On vous soigne, on nous saigne", peut on lire sur l'une des banderoles blanches. Les médecins se disent inquiets et dénoncent de "graves difficultés de fonctionnement" : un manque d'effectifs, des salaires peu attractifs par rapport à ceux du secteur privé mais aussi une pénurie de médecins de ville dans le département qui affecte l'organisation de l’hôpital.

D'autres rassemblements prévus dans la journée

Un mouvement des personnels des aides-soignants et des infirmiers est prévu plus tard dans la journée dans le hall Fontenoy de l’hôpital du Mans. Au Pôle Santé Sarthe et Loir, un débrayage est aussi annoncé pour revendiquer la réouverture du SMUR (service mobile d'urgence et réanimation), à l'arrêt depuis le 24 septembre faute de médecins urgentistes.

Huit mois après le début de ce mouvement social inédit dans les hôpitaux, la ministre de la santé, Agnès Buzyn doit présenter fin novembre un nouveau plan pour répondre à la détresse des soignants.