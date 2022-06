Les médecins de l'Indre s'organisent pour éviter l'engorgement des Urgences

S'il n'y a qu'un chiffre à retenir, c'est celui-ci : seules 20% des personnes se présentant aux Urgences à Châteauroux sont VRAIMENT des urgences. Tous les autres auraient pu attendre un rendez-vous chez un médecin généraliste.

Pourtant, il existe depuis décembre un parcours de soins fléché, censé limité l'arrivée inopportune de patients non-urgents aux Urgences. "Nous avons en permanence huit généralistes, sur l'ensemble du département, qui libèrent des créneaux chaque jour pour accueillir une patientèle soit qui n'a pas de médecin traitant, soit de passage dans le département, soit enfin dont le médecin traitant est malade et non remplacé" explique le docteur Lyon, généraliste à Tournon-Saint-Martin et président de l'inter CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé). Mais le système est encore trop peu usité.

Appelez le 116.117

Pourtant, il a déjà fait les preuves de son efficacité : "Nous recevons 50 à 80 appels par jour. Un tiers environ débouche sur un rendez-vous donné chez l'un des médecins de garde le plus proche du domicile". Le principe est simple : le patient appelle le 116.117. Un régulateur évalue son besoin et peut proposer différentes solutions en fonction de cette évaluation. : un simple conseil médical avec suivi téléphonique, l'envoi d'une ordonnance à une pharmacie proche de chez vous, un rendez-vous avec un médecin de garde de votre secteur, ou en dernier recours, un renvoi vers les Urgences. "Mais même si finalement, vous êtes adressé aux Urgences par le médecin du 116.117, il va prévenir les Urgences de votre arrivée et donner les premiers éléments de son évaluation. Vous serez donc reçu prioritairement et examiné plus rapidement" explique le docteur Lyon.

Le 116.117 est accessible par téléphone de 8h à 20h, du lundi au vendredi. En dehors de ces heures ainsi que les week-end et jours fériés, il faut appeler le 15. "Le tout est d'éviter absolument que les gens se présentent d'eux mêmes aux Urgences. Ils vont attendre longtemps, cela crée du mécontentement. Et dans la plupart des cas, leur venue n'était pas justifiée. Donc ils prennent la place de quelqu'un qui aurait eu vraiment besoin du secours du plateau technique des urgences" explique le docteur Gilbert Mekondji, président de la commission médicale de l'hôpital Châteauroux/Le Blanc.

Ne pas se présenter aux Urgences sans y avoir été adressé

Ce "mode d'emploi" doit être largement distribué aux usagers de tout le département. "Il est absolument nécessaire de désengorger les Urgences. Sinon, on finira par arriver à de la réquisition de médecins, ce que l'on veut éviter à tout prix. C'est une question de confort pour les usagers mais aussi une question d'avenir pour l'hôpital. Ce faisant, on crée de meilleures conditions de travail pour les urgentistes et on peut espérer susciter des vocations, pour attirer de jeunes médecins dont on manque tant..." espère le docteur Mekondji.

Ce système d'accès aux Urgences est appeler à se pérenniser face au manque de médecins dans l'Indre. Actuellement, 123 généralistes sont en exercice dans le département. Ils ne seront plus que 111 d'ici la fin de l'année, ce qui signifie qu'il n'y aura plus qu'un médecin pour 2.000 habitants.