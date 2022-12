Les médecins de la Loire participent à l'appel à la grève ce 1er décembre

Vous allez peut-être trouver porte close en allant chez votre médecin généraliste ce jeudi, mais aussi demain 2 décembre. Des syndicats de médecins libéraux appellent à la grève, à l'initiative du collectif « Médecins pour demain ». Parmi leurs revendications : doubler le prix de la consultation pour qu’elle passe de 25 à 50 euros. Un rassemblement est notamment prévu devant le ministère de la santé à Paris à 14h.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Une consultation vaut 50 euros aujourd'hui ?

Yannick Frézet, médecin généraliste à Rive de Gier et président dans la Loire de la Confédération des syndicats médicaux français : Nous n'avons pas ce raisonnement là. Le tarif de 50 € aujourd'hui est l'avant dernier tarif de rémunération de la consultation dans les pays de l'OCDE, donc c'est un tarif qui est bas et qui ne met pas en avant l'expertise du médecin. D'une manière générale, la revalorisation est nécessaire, avec une hiérarchisation des consultations puisque certaines consultations peuvent être plus rapides que d'autres qui ont des pathologies lourdes. C'est toute cette réflexion là qu'il faut ouvrir et que nous demandons depuis très très longtemps à l'assurance maladie et qui vont faire l'objet de discussions.

La Sécurité sociale et les mutuelles pourraient-elles suivre pour éviter que le patient ne paye ce prix là ?

Il faut effectivement garder notre système de santé tel qu'il est actuellement, qui est un des meilleurs systèmes de santé au monde avec une prise en charge des remboursements par l'assurance maladie et par les mutuelles. Donc oui, nous travaillons avec ces deux partenaires, bien évidemment et c'est tout à fait envisageable. C'est un investissement pour obtenir une meilleure qualité de prise en charge de soins et que les médecins soient vraiment à l'écoute de leurs patients.

Y a-t-il un vrai mal être chez les médecins aujourd'hui ?

Il y a un vrai mal être effectivement dans la médecine de ville. Nous ne sommes pas des bagarreurs et nous travaillons depuis trois ans, la plupart de mes confrères en ont payé le prix de leur vie pendant le Covid. Mais effectivement, ces problématiques vont plus loin : la coercition à l'installation est un sujet, l'incitation doit rester la priorité, de même que l'appel aux retraités. On entend ça dans beaucoup de branches professionnelles et nous, médecins, les retraités sont tout à fait volontaires pour participer et ne pas laisser la pénurie s'installer. Mais quand un médecin cumule un emploi et la retraite, il cotise sur des allocations retraite qui sont à fonds perdus. Ce n'est pas un dispositif très incitatif.

Que faut il faire de plus pour attirer les jeunes dans ce métier ?

Les incitations financières, c'est une chose, mais je pense qu'effectivement, il faut optimiser aussi tout le fonctionnement de nos cabinets, que ce soit par l'intermédiaire d'une prise en charge de nos problématiques administratives, avec un secrétariat, avec des assistants médicaux. Moi en tant que médecin généraliste à Rive de Gier, l'administratif me prend entre 1h et 1h15 chaque jour, entre 19 et 20h. A la fin de la semaine, j'ai réalisé une journée pleine de travail administratif.

Mais il y a aussi les problèmes de l'immobilier également qui sont à revoir, toute la coordination protocolaire avec les autres professionnels de santé. Nous sommes favorables à déléguer à nos collègues infirmiers, pharmaciens et autres spécialités avec qui nous nous entendons.

Combien manque-t-il de médecins dans la Loire ?

La situation aujourd'hui, c'est un petit peu moins de 700 médecins généralistes dans le département de la Loire. Pas tout à fait 20 000 patients sont sans médecin traitant, ce qui devient réellement dramatique et ce n'est pas le cas uniquement dans les bassins ruraux reculés.

Donc il y a aussi toute la formation initiale qu'il faut réfléchir également, qui est pour l'instant très fermée sur l'hôpital public. On pourrait imaginer une ouverture, un prêt de terrains, de stages et de formation sur des hôpitaux privés ou des cliniques pour favoriser son développement.