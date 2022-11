Les médecins généralistes en grève ce vendredi en Vendée

De nombreux cabinets médiaux seront fermés ce vendredi (sauf urgences) en Vendée à l'appel des syndicats de médecins MG 85 et CSMF. Une grève pour réclamer un médecin généraliste traitant pour tous Pour ces médecins en grève, les mesures prises pour lutter contre les déserts médicaux sont aujourd'hui insuffisantes.

Aux Herbiers, le pôle santé Notre Dame ne prend plus de nouveaux patients. "Quand vous avez une urgence il faut toujours se justifier", témoigne ce patient dans la salle d'attente. "P_ourquoi vous venez ? Est-ce que ça peut pas attendre ? Ils sont débordés"._ Le docteur Martin Harbonnier membre de MG 85 demande à l'image de son syndicat la reconnaissance du rôle intangible du médecin traitant : "Des mesures sont allées dans le bons sens comme les assistants médicaux pour aider le médecin et le patient, mais on est très loin des objectifs (...) On demande qu'on donne les moyens pour que chaque patient puisse avoir un médecin traitant, les délégations de tâches et tout un tas de mesures actuelles vont vers un démantèlement de la profession".

Ce médecin est opposé à ce que l'on oblige les jeunes sortant d'études de médecine à exercer quelques années dans un désert médical: "Ils vont encore plus délaisser, et ça fait reposer exclusivement sur la jeune génération de médecins la problématique d'accès aux soins, alors qu'ils n'y peuvent pas grand chose, et on va tout faire porter sur une coercition uniquement sur les jeunes médecins".

Les mairies sont aussi aux petits soins pour attirer des professionnels. La ville des Herbiers a créé il y a quelques années le pôle santé Notre Dame et s'apprête à salarier des médecins via le centre de soins infirmiers. Le dossier sera sur la table d'un prochain conseil municipal explique le maire Christophe Hogard : "Il y a plusieurs types de jeunes médecins, ceux qui veulent s'installer en libéral, et ceux qui recherchent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle".