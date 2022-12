Les médecins généralistes entament une semaine de grève, notamment pour une consultation à 50 euros

"Notre prétention principale, c'est de sauver la médecine libérale" Ce sont les mots de Jérôme Marty, président de l'Union Française pour une Médecine Libre (UFML), un des syndicats de médecins qui soutiennent le mouvement de grève. Ce lundi, le collectif "médecin pour demain" appellent les médecins généralistes à fermer leurs cabinets.

Les médecins veulent doubler le prix des consultations

Un mouvement "dur et illimité" prévient le collectif. C'est la deuxième grève des médecins généralistes ce mois-ci. Au début du mois, entre 50 et 70% des cabinets avaient fermé leurs portes pendant deux jours. Cette fois, les cabinets resteront fermés pendant une semaine et pourraient le rester plus longtemps encore. Le mouvement peut être reconduit dans les semaines à venir s'ils ne s'estiment pas entendus.

Au premier rang de leurs revendications, les généralistes réclament une revalorisation de leurs revenus. Pour cela, les médecins veulent doubler le prix de la consultation, de 25 à 50 euros. Une meilleure rémunération pour sauver le système global de santé estime Julie Dupuy, médecin généraliste à Aubagne : "Ça permet d'investir dans nos outils de travail. On a des locaux, du matériel ; dans notre cabinet, il y a une secrétaire. C'est comme une petite entreprise".

Doubler le prix de la consultation, cela permettrait surtout de rendre le métier plus attractif ajoute la généraliste : "Il faut faire quelque chose pour les prochaines générations, j'ai deux internes avec moi en stage, ils sont bien formés, investis dans ce qu'ils font et dans le lot il y en a très peu qui ouvriront leur cabinet, c'est du gâchis". Selon le collectif "Médecins pour demain", une médecine de ville plus attractive permetrait aussi d'augmenter le nombre de praticiens partout sur le territoire, et donc de désengorger les hôpitaux et les services d'urgence.

30 % du temps de travail dédié aux tâches administratives

Le mouvement de grève des médecins est globalement bien vu des patients. Sandrine vient consulter à Aubagne pour elle et ses deux enfants. Pour l'instant, elle paye donc 75 euros "mais s'il faut payer 150 euros, je payerais et je continuerais d'aller chez mon médecin", nous dit-elle. "C'est normal vu le travail qu'ils font, avec tous les patients qu'ils ont. Je préfère aller voir mon médecin traitant qu'aller aux urgences" argue-t-elle, très attachée au suivi du soin de son médecin de famille, pour elle et ses enfants.

Le soin des patients et rien que le soin, c'est là une autre revendication du collectif "Médecins pour demain" : réduire au minimum le temps dédié aux tâches administratives. Ils estiment à 30% de leur temps de travail réservé à autre chose que la médecine.

Une évolution que déplore Julie Dupuy dans son cabinet d'Aubagne "Notre boulot c'est de soigner des patients, de réfléchir, de faire des diagnostics, de suivre un parcours de soin aussi (...), l'administratif prend une grosse partie de notre temps, parce que tout doit être justifié, par exemple, il faut un certificat médical pour tout et pour rien. On voudrait réduire certaines tâches administratives qui pour nous ne servent à rien" regrette-t-elle.

Selon les calculs du collectif, le travail administratif des médecins en France équivaut à 36.000 praticiens qui ne feraient que ça. Supprimer les travaux administratifs permettrait donc d'augmenter le nombre de créneaux disponibles pour les patients.

L'argument est largement soutenue dans le cabinet de Julie Dupuy. Quatre des cinq médecins suivent le mouvement de grève et ferment leurs portes cette semaine. Alors, en cas de souci de santé pendant la grève, vous pouvez appeler le 15, ou vous rendre aux urgences les plus proches.