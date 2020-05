Les médecins généralistes manchois au coeur du dispositif de dépistage

Dans le cadre du plan de déconfinement annoncé par le gouvernement, les patients ressentant des symptômes du coronavirus seront invités à contacter leur médecin généraliste, qui pourra si nécessaire prescrire un dépistage.

Ce dernier devra ensuite signaler ce cas à l'Assurance maladie, qui contactera les personnes ayant été en contact. Ce système est bien accueilli par certains professionnels. "Au début de l'épidémie, on a été plutôt mis à l'écart", raconte Alain Masseron, généraliste à Octeville. "On vit cette nouvelle initiative plutôt très bien, nous les médecins de famille."

"C'est une responsabilité, mais nous sommes formés à gérer de situations parfois bien plus embêtante encore", poursuit-il. "Chaque médecin a reçu un courrier expliquant la marche à suivre. On connait un peu plus chaque jour les multiples facettes de ce virus et de son expression clinique."

Secret médical

Ce médecin met tout de même en garde sur la fiabilité des tests : "on sait qu'il y a parfois des faux-négatifs, même si le prélèvement revient négatif, il faudra conseiller de rester confiné 14 jours."

Pour le docteur Philippe Cholet, délégué dans la Manche de l'Union régionale des médecins libéraux, se pose également la question du secret médical. "La confiance entre le patient et nous même est mise à l'épreuve, on ne peut pas déroger au secret médical", explique-t-il.

"On a rôle pédagogique d'expliquer les enjeux de ce système dans une crise sanitaire pour prévenir la propagation du virus", ajoute ce professionnel de Tourlaville.

Il faudrait selon lui une loi pour cela : "le patient pourra bien comprendre ou alors pourra dire que c'est hors de question que je dise avec qui j'ai été en contact, on ne pourra déroger à ça. L'enjeu c'est de créer une maladie à déclaration obligatoire en fait."