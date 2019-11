Les médecins influencés par les cadeaux des laboratoires ?

Les médecins généralistes français qui reçoivent des cadeaux des laboratoires pharmaceutiques ont tendance à faire "des prescriptions plus chères et de moindre qualité", révèle une étude de chercheurs basés à Rennes.

C'est la première étude de cette ampleur en France. Près de 90% des médecins généralistes ont déjà reçu au moins un cadeau depuis 2013 de la part des laboratoires. Cela va du simple déjeuner offert pour présenter une molécule jusqu’à l’invitation à un congrès scientifique.

Selon une étude de chercheurs et ingénieurs à l'université et au CHU de Rennes publiée ce mercredi, les médecins qui reçoivent des avantages des labos prescrivent plus et moins bien. Inversement, ceux "qui ne reçoivent aucun avantage de la part de l'industrie pharmaceutique font des prescriptions plus efficaces et moins chères.

Une influence "inconsciente"

Faut-il en conclure que les autres médecins sont sous l'influence des labos ? Pas toujours de façon consciente, notent les chercheurs, qui se gardent d’établir un lien de cause à effet, estimant que d’autres éléments extérieurs pourraient entrer en jeu. En prescrivant certains médicaments plus que d’autres, les médecins généralistes réaliseraient, sans forcément le vouloir, un acte de gratitude envers les laboratoires, une sorte de réciprocité inconsciente.