Coronavirus : les médecins d'Auvergne-Rhône-Alpes demandent la fin de la validité des ordonnances périmées

C’était une des mesures d’urgence face aux conséquences du Covid-19, et notamment au confinement : depuis le 15 mars, les pharmaciens peuvent délivrer aux malades chroniques leur traitement habituel, même si l’ordonnance date de plus de trois mois. Une disposition prévue jusqu’au 31 mai pour éviter tout risque de contamination. Mais les médecins libéraux s’inquiètent des conséquences de cette mesure.

Examen indispensable avant toute prolongation de traitement, disent les médecins

Dans un communiqué, l’Union régionale des médecins libéraux d'Auvergne-Rhône-Alpes demande l'abrogation immédiate de la prolongation de validité des ordonnances périmées. Pour les médecins libéraux il est indispensable d'examiner le patient, d'ausculter son cœur ou ses poumons, de palper son abdomen, avant de décider de la poursuite d'un traitement.

"La santé n’est pas que le Covid-19"

L’union des médecins libéraux de la région AURA souligne qu’ils sont les « mieux à même d’anticiper et d’éviter les complications éventuelles du retard aux soins et celles du déconfinement ». Avant de conclure : "le Covid-19 est une maladie. Mais la santé n’est pas que le Covid". Ils évoquent notamment les traitements anxiolytiques et hypnotiques pour tous ceux qui souffrent de troubles anxieux et de troubles du sommeil.

Le communiqué des médecins libéraux