Les médecins libéraux en grève ce mardi, en Corse aussi

Au-delà des revendications financières -alors que la profession et l'Assurance maladie sont en pleines négociations pour fixer le nouveau tarif des consultations- les grévistes protestent contre une proposition de loi en cours d'examen au Parlement. Le texte de la députée Renaissance du Loiret, Stéphanie Rist, est examiné par les sénateurs ce mardi après-midi. Il doit permettre un accès direct -sans passage par la case généraliste- à certains paramédicaux. Il prévoit aussi le retour à une obligation de garde le soir, le week-end et les jours fériés.

ⓘ Publicité

« Une loi absolument injuste »

Invité de la rédaction de France Bleu RCFM, le Dr François Agostini, président du syndicat des médecins libéraux (CSMF) de Corse, par ailleurs vice-président de l'union régionale des professionnels de santé, médecins libéraux (URPS) de Corse, estime que « la profession va subir les affres d'une loi qui est absolument injuste et qui non seulement est injuste pour les médecins, mais qui sera injuste pour les citoyens parce qu’elle n’entraînera aucunement une amélioration de la qualité des soins que nous voulons évidemment ».

« Le dépeçage de la médecine libérale »

« Elle va être présentée par un député corse, a priori, dans une niche parlementaire du groupe Horizon. Et ça, ça nous désole » souligne le Dr François Agostini.

« Mais cette loi, elle dit surtout qu'on va assister au dépeçage de la médecine libérale et de la médecine générale, en particulier. En gros, on va retourner au XIXème siècle, au temps des officiers de santé, puisque il y aura un accès libre, on va dire, à certains métiers et à certains professionnels de santé qui ne sont pas médecins » souligne-t-il.

« Nous n'avons rien contre ça, qu’il puisse y avoir un accès aux infirmiers ou aux kinésithérapeutes, mais il faut que cela soit dans un premier temps, encadré par les médecins. Parce qu’on considère qu’il y a des risques, et que ça a déjà été tenté, ça a été des échecs, c’est la première chose ».

« Cette grève n'est pas dans notre ADN »

Et d’ajouter : « La deuxième chose, nous trouvons que cette proposition d'augmenter nos consultations d'1,50€ est vexatoire, c'est scandaleux. Nous n'avons pas fait tout ça pour ça. Nous n'avons pas des améliorations de nos honoraires depuis de longues années et sans parler des indemnités kilométriques. Et tout ça, même les patients, bien sûr, le reconnaissent. C'est ce qui nous pousse à cette grève alors que ce n'est pas dans notre ADN ».

Interrogé à propos de cette grogne des médecins libéraux, le ministre de la santé François Braun dit entendre la colère des praticiens « mais aussi celle des Français qui n'arrivent pas à trouver de médecins ».