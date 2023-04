Les médecins Lorrains favorables à une sanction des patients qui n'honorent pas leur rendez-vous

Les rendez-vous médicaux non honorés sont un véritable fléau. Depuis plusieurs mois, les médecins dénoncent les lapins à répétition que leur posent des patients. Chaque semaine, ils sont 6 % à 10 % à ne pas se présenter à leur consultation. 27 millions de rendez-vous sont ainsi perdus chaque année.

Alors, faut-il sanctionner les patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous ? La question est étudiée par le Sénat et l'Assemblée nationale ce jeudi 6 avril. Les parlementaires, réunis en commission mixte paritaire, épluchent la loi Rist d'accès aux soins. Le texte prévoit notamment une "taxe lapin" pour pénaliser financièrement les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous. La proposition de loi est vue d'un bon œil par les médecins Lorrains.

Des désistements quotidiens à Nancy

Dans son cabinet, le docteur Lilas Meziane consulte ses rendez-vous sur son agenda. Le constat est sans appel : chaque jour, elle fait face à plusieurs désistements de patients. "Je dois avoir au moins deux ou trois désistements par jour, c'est beaucoup", assure la médecin généraliste.

Le phénomène s'est accentué ces dernières années avec la prise de rendez-vous en ligne, notamment sur Doctolib. "Ils font du nomadisme médical, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent sur Doctolib pour la première fois, prennent rendez-vous et finissent par trouver mieux ailleurs", précise-t-elle. "Le problème, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de nous prévenir".

La médecin généraliste insiste : ces patients n'ont aucune d'excuse. "Avec Doctolib, ils ont un SMS de rappel avant le rendez-vous, ils ont aussi la possibilité d'annuler sur le site, sinon ils peuvent toujours nous appeler pour nous prévenir", explique-t-elle. Pour l'une des porte-paroles du collectif "Médecins pour demain" en Lorraine, Soline Guillaumin, certains patients font preuve ainsi d'incivisme : "le service médical, c'est devenu un bien de consommation et c'est vraiment dommage. Le patient veut un rendez-vous tout de suite, et c'est tout de suite qu'il doit l'avoir. Il y a un problème d'éducation."

"Ils privent d'accès aux soins d'autres patients"

Les répercussions de ces désistements sur le système de santé sont nombreuses. Selon l'Académie nationale de médecine et le Conseil national de l’Ordre des médecins, ces patients réduisent la disponibilité des médecins libéraux. "Ils privent d’accès aux soins d’autres patients et contribuent à augmenter le nombre de passages aux urgences", regrette le docteur Lilas Meziane. "On les attend alors qu'on aurait pu accepter un autre rendez-vous, une douleur abdominale ou de la fièvre chez un enfant".

La "taxe Lapin", qui vise à sanctionner financièrement les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous, "va dans le bon sens, selon la médecin. C'est une bonne chose, ça les incitera à ne plus réitérer, à faire attention et à annuler leur rendez-vous". Le docteur Meziane n'a pas attendu la loi Rist pour sévir. Elle a déjà pris les devants en blacklistant les patients après deux rendez-vous non honorés.