Les médecins mayennais ne font pas grève pendant les vacances de Noël assure le syndicat MG France 53

Les médecins libéraux ont fermé leurs cabinet lundi 26 décembre 2022 jusqu'au 2 janvier pour dénoncer leurs conditions de travail et demander une revalorisation du tarif de consultation, passer de 25 à 50 euros. Ils répondent à l'appel du collectif "Médecins pour demain", jeune collectif crée à la fin de l'été.

"Les gens font tous les cabinets pour trouver un médecin"

En Mayenne, cette grève ne devrait pas être suivie. Pour le docteur Josselin Delahaye, médecin généraliste à Meslay-du-Maine et président du syndicat MG France en Mayenne, cette revendication financière est dérisoire. C'est la façon de travailler qu'il faut revoir. "L'idée, c'est de mieux prendre en charge les gens dans une atmosphère un petit peu plus paisible pour nous. Là, ça devient vraiment très, très compliqué. On a de plus en plus de patients, des gens qui viennent de loin parce qu'ils n'ont plus de médecin traitant. Ils font le tour de tous les cabinets pour essayer de trouver des médecins."

Le médecin de Meslay-du-Maine veut trouver des solutions, et ça commence par la main d'œuvre. "L'infirmière de pratique avancée va travailler en collaboration avec le médecin traitant. Pareil pour les assistantes de cabinet. Elles vont travailler pour nous aider et pour pouvoir mieux prendre en charge les gens et mieux les suivre."