Les médecins normands vont pouvoir commander le vaccin Moderna dès cette semaine

Les généralistes vont bientôt avoir une corde de plus à leur arc dans la campagne de vaccination anti-Covid. Ils vont pouvoir commander dès cette semaine des doses du vaccin Moderna auprès des pharmacies. Ils seront livrés la semaine prochaine. C'est ce qu'a confirmé le docteur Jacques Battistoni, installé à Ifs près de Caen et président du syndicat de médecins MG France.

"On peut commander du vaccin Moderna dès aujourd'hui pour une livraison dans une dizaine de jours, détaille Jacques Battistoni. Seulement le nombre de doses disponibles n'est pas très élevé. Car le vaccin Moderna n'est pas énormément distribué en France. Il va donc falloir patienter encore. A partir du moment où il est décongelé, on a 28 jours pour l'utiliser. Dans la mesure où l'on prend des rendez-vous à l'avance on peut tout à fait l'administrer."

Ouvrir la vaccination à tous ?

Théoriquement, tous les plus de 18 ans peuvent être vaccinés s'ils obtiennent un rendez-vous non réservé la veille. En pratique, le nombre de créneaux disponibles est très faible alors que de plus en plus de Français veulent se faire vacciner. Faut-il donc ouvrir la vaccination à tous, dès maintenant ? "Non, tempère le généraliste. On a pas encore fini de vacciner les gens prioritaires notamment les plus de 16 ans qui présentent une co-morbidité. Il est important de vacciner d'abord ceux qui en ont le plus besoin de façon à diminuer la pression sur les hôpitaux."

L'inquiétude de la deuxième dose Astra Zeneca

La défiance envers le vaccin Astra Zeneca ne faiblit pas. Et la question de l'administration de la seconde dose se pose. "Ça nous inquiète un petit peu car il faut que ces gens là complètent leur vaccination et reçoivent une deuxième dose pour être correctement protégé. Quand on a fait une première dose Astra Zeneca, on a intérêt à faire une deuxième avec le même" conclu Jacques Battistoni.